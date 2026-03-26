Por Redacción EC

En diversas situaciones —ya sea por motivos laborales o trámites personales— resulta necesario presentar documentos oficiales con validez legal, siendo el acta de nacimiento uno de los más requeridos. Por ello, es fundamental saber cómo obtener una copia certificada y qué tener en cuenta para evitar contratiempos durante el proceso. Las personas mayores de edad que necesiten partidas de nacimiento, matrimonio o defunción pueden solicitarlas a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, siempre que el registro se encuentre incorporado en su base de datos digital. En caso de que la información no esté disponible en el sistema, el trámite deberá realizarse de manera presencial en la municipalidad donde se efectuó la inscripción. Por otro lado, si el registro fue realizado en un consulado peruano en el extranjero, la gestión de copias certificadas corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores.