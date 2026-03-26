En diversas situaciones —ya sea por motivos laborales o trámites personales— resulta necesario presentar documentos oficiales con validez legal, siendo el acta de nacimiento uno de los más requeridos. Por ello, es fundamental saber cómo obtener una copia certificada y qué tener en cuenta para evitar contratiempos durante el proceso. Las personas mayores de edad que necesiten partidas de nacimiento, matrimonio o defunción pueden solicitarlas a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, siempre que el registro se encuentre incorporado en su base de datos digital. En caso de que la información no esté disponible en el sistema, el trámite deberá realizarse de manera presencial en la municipalidad donde se efectuó la inscripción. Por otro lado, si el registro fue realizado en un consulado peruano en el extranjero, la gestión de copias certificadas corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cuáles son los requisitos

DNI.

Recibo de pago por derechos administrativos.

Así puedes solicitar en línea

Una vez ubicada el acta en el paso 1 debes realizar el pago de S/ 10.30 usando el código de tributo 02141.

Canales de pago:

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código correspondiente al trámite. Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera (sección informativa).

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

La copia del acta de nacimiento por web de un menor de edad, solo puede ser pagada y solicitada con el DNI de uno de los padres.

La copia de acta de defunción por web, No se paga, ni se solicita con DNI del fallecido, debes pagar con tu DNI de solicitante.

Solicita el acta web desde tu Pc o Laptop, conectada a una impresora. No uses celular para este proceso.

Obtener copia certificada

Así puedes pagar tus servicios en Yape

Si aún no te animas a probar esta función, tranquilo: es fácil, ágil y está disponible las 24 horas para usuarios con Yape vinculada al BCP o a su DNI. Aquí te explicamos paso a paso cómo usarla y qué detalles conviene revisar para que todo salga sin contratiempos.

-Accede a la opción “Yapear servicios” en el menú principal.

-Escoge la categoría del servicio que deseas pagar (por ejemplo, luz, agua o telefonía).

-Busca la empresa proveedora correspondiente.

Ingresa el código de cliente, número de suministro u otro identificador que solicite -la empresa.