Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), hasta la fecha se han entregado más de un millón de DNI electrónicos 3.0 a nivel nacional, lo que garantiza mayor seguridad y confidencialidad a los ciudadanos. Precisamente, la entidad pública ha anunciado que actualmente solo se emitirá este tipo de documento de identidad a toda la población. Sin embargo, frente a esta situación, varios han puesto en duda la validez del popular DNI amarillo en menores de edad, siempre que se cumplan todos los requisitos establecidos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿HASTA CUÁNDO ESTÁ VIGENTE EL DNI AMARILLO EN PERÚ?

A mediados del 2025, a través de la Resolución Jefatural 144-2025, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que, en adelante, los ciudadanos peruanos solo recibirán el DNI electrónico 3.0, reemplazando al tradicional DNI azul para adultos y al DNI amarillo. De esta manera, estos documentos mantendrán su vigencia hasta el día que caduquen, por lo que no será necesario aún su renovación, inscripción, duplicado o rectificación de datos.

En el caso del precio del nuevo DNI electrónico 3.0, según el Reniec, los ciudadanos podrán obtener su cédula a un precio similar a los demás documentos, es decir, a S/ 30 para personas de 17 años o más y S/ 16 para menores de edad hasta que concluya el proceso electoral 2026. Es importante mencionar que este proceso de transición busca asegurar la seguridad, integridad y confiabilidad en la identificación de los ciudadanos peruanos, promoviendo al mismo tiempo la implementación de tecnología avanzada en todo el país.

¿QUIÉNES PODRÁN ACCEDER AL DNI ELECTRÓNICO GRATIS Y TRÁMITES REGISTRALES ESTE 2026?

A través de la Resolución Jefatural n.° 000213-2025/JNAC/RENIEC, publicada en el boletín oficial del Diario El Peruano, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la entrega gratuita de 470 000 Documentos Nacionales de Identidad electrónicos (DNIe) para todo el 2026. Así, la ejecución de esta norma se realizará con cargo a los recursos presupuestales asignados a la institución. Por otra parte, esta buena noticia está dirigida exclusivamente a los menores de 0 a 16 años, incluidos los recién nacidos atendidos en establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa) y de EsSalud, así como a niños y adolescentes en situación de pobreza o pobreza extrema que necesiten actualizar su fotografía.

Eso no es todo, en el caso de los niños de 0 a 1 año se les podrá realizar trámites de inscripción y emisión del DNI electrónico en los centros de atención de la Dirección de Servicios Registrales. Asimismo, esta norma alcanza a los ciudadanos mayores de edad que consignen de forma expresa su condición de donantes de órganos y tejidos para fines de trasplante o injerto después de su fallecimiento, así como a las personas con discapacidad (PCD), tanto mayores como menores de edad, que acrediten dicha condición de acuerdo con la normativa vigente. Por último, la resolución también autoriza para el personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco de los procesos electorales 2026.