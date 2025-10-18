Formalizar la situación migratoria nunca fue tan fácil. Desde el pasado 15 de septiembre de 2025, la Superintendencia Nacional de Migraciones permite a las personas extranjeras regularizar su estatus de manera completamente virtual. Gracias a la Agencia Digital Migraciones, ahora es posible realizar el trámite desde cualquier dispositivo con acceso a internet, sin necesidad de acudir a oficinas presenciales.

Con esta iniciativa, Migraciones busca reducir la irregularidad migratoria y facilitar la integración formal de la población extranjera en el país. A continuación, te contamos cómo realizar el trámite paso a paso y qué aspectos debes tener en cuenta para completarlo con éxito.

¿CÓMO ACCEDER A LA AGENCIA DIGITAL MIGRACIONES?

Para comenzar, el solicitante debe ingresar a la página oficial https://agenciavirtual.migraciones.gob.pe. Una vez allí, debe identificarse según su condición migratoria:

Los turistas deben ingresar con el documento de viaje registrado.

Los residentes utilizan su Carné de Extranjería.

Los titulares de PTP o CPP ingresan con el número de esos permisos.

El sistema reconocerá automáticamente la categoría migratoria y mostrará las opciones de trámite disponibles.

¿CUÁLES SON LOS PASOS A SEGUIR PARA FORMALIZAR TU SITUACIÓN MIGRATORIA?

El procedimiento digital consta de seis etapas principales:

Accede a la Agencia Digital e inicia sesión con tus datos. Selecciona el trámite correspondiente a tu situación. Realiza el pago del derecho administrativo en el Banco de la Nación o mediante págalo.pe, conservando el comprobante. Adjunta los documentos digitalizados solicitados, como pasaporte, Carné de Extranjería y declaraciones juradas, en formato PDF. Envía la solicitud y descarga la hoja de trámite que confirma el registro. Revisa el buzón electrónico en la plataforma para conocer el estado del proceso o agendar una cita si se requiere.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A LA FORMALIZACIÓN MIGRATORIA DIGITAL?

El proceso digital está disponible para los ciudadanos extranjeros que hayan superado el plazo autorizado de estadía o tengan su residencia vencida. También pueden realizarlo quienes cuenten con un Carné de Extranjería, PTP o CPP vigente o vencido. Sin embargo, no aplica para quienes ingresaron al país sin cumplir los requisitos legales, salvo que posean uno de los permisos mencionados, los cuales les permiten acogerse a esta formalización excepcional.

¿QUÉ TRÁMITES SE PUEDEN REALIZAR EN LÍNEA?

El usuario puede seleccionar entre diferentes procedimientos, según su caso:

Cambio de Calidad Migratoria Especial Residente (para quienes desean obtener residencia formal).

Prórroga de Residencia, si la permanencia actual ya venció o está próxima a vencer.

Mesa de Partes Virtual, para presentar documentos u otras solicitudes relacionadas.

Cada trámite se desarrolla dentro de la misma plataforma, sin necesidad de desplazarse a una oficina física.

¿CÓMO SABRÁS SI TU TRÁMITE FUE APROBADO?

Una vez evaluada la información, Migraciones notificará al solicitante mediante el buzón electrónico. Si la solicitud es aprobada, el sistema informará la fecha para recoger el nuevo documento (como el Carné de Extranjería actualizado) sin necesidad de pedir una cita adicional.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE FORMALIZAR TU SITUACIÓN MIGRATORIA?

Regularizar tu estatus permite acceder a derechos y beneficios en el Perú, como oportunidades laborales formales, servicios de salud y educación. Además, evita sanciones y garantiza el cumplimiento de las normas migratorias vigentes.