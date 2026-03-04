Los niños y adolescentes peruanos se alistan para iniciar un nuevo Año Escolar, y como cada periodo académico, surgen ciertas incógnitas entorno a las disposiciones establecidas por parte de cada institución educativa a nivel nacional. En ese sentido, hoy resulta importante darte a conocer lo que refiere el Ministerio de Educación (Minedu) de manera puntual, y acerca del uso obligatorio de uniforme en colegios públicos y privados.

LAS DISPOSICIONES QUE BRINDA EL MINEDU ACERCA DEL USO DEL UNIFORME ESCOLAR EN 2026

A nivel nacional, el inicio de Año Escolar 2026 se llevará a cabo el lunes 16 de marzo para colegios públicos, y algunos días antes para escuelas privadas, siendo algunas exigencias vinculadas a la vestimenta de alumnado, las mismas que generan cierta inquietud en los padres de familia.

En relación al uso de uniforme escolar con miras a comienzo de clases, hoy resulta importante destacar que el Minedu no establece lineamientos específicos entorno a ello, ni condiciona el ingreso de estudiantes a sus respectivas aulas por no asistir con buzo institucional, por ejemplo.

Asimismo, y de acuerdo a información compartida por parte del diario oficial El Peruano, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) termina afirmando que los colegios privados cuentan con autonomía para establecer mediante reglamento interno, “las disposiciones necesarias para el desarrollo del servicio educativo”, pero sin que termine irrespetando los principios, valores y derechos establecidos en la Constitución Política del Perú.

“Es importante comunicar a las familias que en los colegios públicos el acceso al servicio educativo no puede ser condicionado, y si bien algunos pueden establecer sus reglamentos internos, no pueden restringir el acceso a las clases”, refería funcionaria del Minedu hace algunos años al respecto, y enfatizando además que las escuelas peruanas de manera puntual, “no cuentan con una base legal” para impedirles el ingreso a salones si no están uniformados.

FECHAS CON INICIO DE CLASES QUE HA ESTABLECIDO EL MINEDU PARA TODO EL AÑO ESCOLAR 2026

El Año Escolar 2026 en Perú representa la temporada y/o periodo de nuevos bloques de semana de gestión y horas lectivas llevadas a cabo tanto en colegios públicos como privados del país, según lo dispuesto por el Minedu y especificado en la Resolución Ministerial N° 501 con respecto al inicio de clases.

Luego de las merecidas vacaciones gozadas por el alumnado de las más de 50 mil instituciones que operan a nivel nacional, cada niño y adolescente retornará a las aulas teniendo en cuenta las fechas relacionadas al desarrollo del servicio educativo cuyo comienzo y final calendarizado son los siguientes:

INICIO DE CLASES ESCOLARES 2026

- Lunes 16 de marzo

FIN DE CLASES ESCOLARES 2026

- Viernes 18 de diciembre

Cabe resaltar, que el Minedu aprobó también con respecto al Año Escolar 2026, que la organización del cronograma de semanas lectivas figure dividido en bloques por periodo vacacional, determinando así hasta 36 netamente de estudio, y 8 de gestión para el uso de personal administrativo, y entre los cuales figuran los docentes.

En ese sentido, el calendario escolar en Perú para el presente periodo, se ejecutará en cada colegio estatal y privado de la siguiente manera desde el lunes 2 de marzo:

Primer bloque de semanas de gestión (1 semana)

- 02/03 al 13/03

Primer bloque de 9 semanas lectivas

- 16/03 al 15/05

Segundo bloque de semanas de gestión

- 18/05 al 22/05

Segundo bloque de 9 semanas lectivas

- 25/05 al 24/07

Tercer bloque de semanas de gestión

- 27/07 al 07/08

Tercer bloque de 9 semanas lectivas

- 10/08 al 09/10

Cuarto bloque de semanas de gestión

- 12/10 al 16/10

Cuarto bloque de 9 semanas lectivas

- 19/10 al 18/12

Quinto bloque de semanas de gestión

- 21/12 al 31/12

Según la organización determinada y plasmada en la Resolución Ministerial N° 501, toda semana de gestión aprobada por el Minedu con miras al Año Escolar 2026, será utilizada para verificar avances y oportunidades de mejora en virtud a la labor del personal de cada Institución Educativa (IE), y teniendo en cuenta que figura asociada técnicamente al cumplimiento de las vacaciones tras el término del primer semestre y posterior culminación de clases programadas.