El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha dado un paso clave hacia la digitalización de sus servicios: ahora permite pagar tasas y derechos administrativos desde la app Yape o en agentes del BCP. Con esta medida, la entidad busca agilizar los trámites más comunes y evitar que los ciudadanos deban acudir físicamente a un banco.

La nueva modalidad ofrece una alternativa rápida, segura y accesible para quienes necesiten hacer gestiones personales o registrales. Además, el proceso es completamente en línea y solo requiere un código que se genera en la web oficial de recaudación. A continuación, te contamos qué puedes pagar y cómo hacerlo paso a paso.

¿CUÁLES SON LOS TRÁMITES DEL RENIEC QUE SE PUEDEN PAGAR CON YAPE?

Según informa Líbero, RENIEC habilitó 14 trámites específicos que ahora pueden pagarse directamente desde Yape o en agentes BCP. Cada servicio tiene su propio costo y código de identificación. Aquí te dejamos la lista completa:

Cambio en la decisión de ceder órganos y tejidos, y actualización de domicilio en DNIe (Código 000730): S/34.00 Certificación de firma en constancia o copias certificadas de actas registrales emitidas por las OREC (Código 021431): S/31.00 Certificación de inscripción para personas naturales o jurídicas (Código 002143: S/4.50 Constancia negativa de inscripción de registros civiles (Código 006645): S/4.10 Copias certificadas de actas vía internet (Código 002141): S/10.30 Duplicado de DNIe a través de oficinas o EREP (Código 000522): S/35.00 Duplicado de DNIe mediante la web o módulos PVM (Código 005221): S/33.00 Emisión de nuevos certificados digitales del DNIe (Código 000530): S/6.60 Emisión por primera vez del DNIe o migración desde DNI convencional (Código 000521): S/41.00 Expedición de copia certificada de acta (Código 006637): S/12.00 Inscripción de menor de edad, actualización de domicilio o rectificación de datos personales (Código 000647): S/16.00 Rectificación del DNIe por nombres, apellidos u otros datos (Código 000729): S/35.00 Renovación del DNIe (Código 000525): S/41.00 Renovación por caducidad del DNI azul convencional (Código 002121): S/30.00

Composición EC: Yape / Reniec / Freepik

¿CÓMO SE REALIZA EL PAGO A TRAVÉS DE YAPE O UN AGENTE BCP?

El proceso es sencillo y puede completarse en pocos pasos. Primero, entra a la web oficial de recaudación de RENIEC mediante el siguiente ENLACE, llena tus datos personales y selecciona el trámite que deseas pagar. El sistema generará un código único de 14 dígitos, que identificarán el servicio.

Luego, abre Yape, dirígete a la opción “Yapear servicios”, selecciona “Trámites y Tributos” y elige RENIEC. Ingresa el código generado, confirma el monto y efectúa el pago. Si prefieres hacerlo presencialmente, acércate a un agente BCP con el mismo código; el agente procesará la operación y entregará un voucher como comprobante.

Guarda el comprobante o captura de pantalla del pago realizado, ya que servirá como respaldo en caso de reclamo.

¿QUÉ ES YAPE Y QUÉ SERVICIOS OFRECE?

Yape es un aplicativo móvil con el que puedes enviar y recibir dinero de manera gratuita las 24 horas del día con tan solo el número de tus contactos o escaneando códigos QR de Yape, Visa o Izipay.

Además, cuenta con un servicio de recargas en donde tan solo se necesita el DNI. También ofrece promociones exclusivas para quienes tengan la aplicación y permite el pago de servicios básicos para aquellos que prefieren no salir de casa.

Para registrarte en Yape, tienes tres formas de afiliación:

A través de una Tarjeta BCP.

A través de otras tarjetas Visa (Mibanco, Caja Piura, Caja Sullana, Caja Tacna, Caja Trujillo y Banco de la Nación).

Cuenta Yape con DNI (Solo con tu DNI. Apertura digital de una cuenta de ahorros Yape soles en el BCP, sin tarjeta ni costo de mantenimiento).