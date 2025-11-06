El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha dado un paso clave hacia la digitalización de sus servicios: ahora permite pagar tasas y derechos administrativos desde la app Yape o en agentes del BCP. Con esta medida, la entidad busca agilizar los trámites más comunes y evitar que los ciudadanos deban acudir físicamente a un banco.
La nueva modalidad ofrece una alternativa rápida, segura y accesible para quienes necesiten hacer gestiones personales o registrales. Además, el proceso es completamente en línea y solo requiere un código que se genera en la web oficial de recaudación. A continuación, te contamos qué puedes pagar y cómo hacerlo paso a paso.
¿CUÁLES SON LOS TRÁMITES DEL RENIEC QUE SE PUEDEN PAGAR CON YAPE?
Según informa Líbero, RENIEC habilitó 14 trámites específicos que ahora pueden pagarse directamente desde Yape o en agentes BCP. Cada servicio tiene su propio costo y código de identificación. Aquí te dejamos la lista completa:
- Cambio en la decisión de ceder órganos y tejidos, y actualización de domicilio en DNIe (Código 000730): S/34.00
- Certificación de firma en constancia o copias certificadas de actas registrales emitidas por las OREC (Código 021431): S/31.00
- Certificación de inscripción para personas naturales o jurídicas (Código 002143: S/4.50
- Constancia negativa de inscripción de registros civiles (Código 006645): S/4.10
- Copias certificadas de actas vía internet (Código 002141): S/10.30
- Duplicado de DNIe a través de oficinas o EREP (Código 000522): S/35.00
- Duplicado de DNIe mediante la web o módulos PVM (Código 005221): S/33.00
- Emisión de nuevos certificados digitales del DNIe (Código 000530): S/6.60
- Emisión por primera vez del DNIe o migración desde DNI convencional (Código 000521): S/41.00
- Expedición de copia certificada de acta (Código 006637): S/12.00
- Inscripción de menor de edad, actualización de domicilio o rectificación de datos personales (Código 000647): S/16.00
- Rectificación del DNIe por nombres, apellidos u otros datos (Código 000729): S/35.00
- Renovación del DNIe (Código 000525): S/41.00
- Renovación por caducidad del DNI azul convencional (Código 002121): S/30.00
¿CÓMO SE REALIZA EL PAGO A TRAVÉS DE YAPE O UN AGENTE BCP?
El proceso es sencillo y puede completarse en pocos pasos. Primero, entra a la web oficial de recaudación de RENIEC mediante el siguiente ENLACE, llena tus datos personales y selecciona el trámite que deseas pagar. El sistema generará un código único de 14 dígitos, que identificarán el servicio.
Luego, abre Yape, dirígete a la opción “Yapear servicios”, selecciona “Trámites y Tributos” y elige RENIEC. Ingresa el código generado, confirma el monto y efectúa el pago. Si prefieres hacerlo presencialmente, acércate a un agente BCP con el mismo código; el agente procesará la operación y entregará un voucher como comprobante.
Guarda el comprobante o captura de pantalla del pago realizado, ya que servirá como respaldo en caso de reclamo.
¿QUÉ ES YAPE Y QUÉ SERVICIOS OFRECE?
Yape es un aplicativo móvil con el que puedes enviar y recibir dinero de manera gratuita las 24 horas del día con tan solo el número de tus contactos o escaneando códigos QR de Yape, Visa o Izipay.
Además, cuenta con un servicio de recargas en donde tan solo se necesita el DNI. También ofrece promociones exclusivas para quienes tengan la aplicación y permite el pago de servicios básicos para aquellos que prefieren no salir de casa.
Para registrarte en Yape, tienes tres formas de afiliación:
- A través de una Tarjeta BCP.
- A través de otras tarjetas Visa (Mibanco, Caja Piura, Caja Sullana, Caja Tacna, Caja Trujillo y Banco de la Nación).
- Cuenta Yape con DNI (Solo con tu DNI. Apertura digital de una cuenta de ahorros Yape soles en el BCP, sin tarjeta ni costo de mantenimiento).