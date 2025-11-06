¡Atención, Perú! Estos son los trámites del RENIEC que ya se pueden pagar con Yape | Composición EC: Freepik / Yape / Reniec
¡Atención, Perú! Estos son los trámites del RENIEC que ya se pueden pagar con Yape | Composición EC: Freepik / Yape / Reniec
Redacción EC
Redacción EC

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil () ha dado un paso clave hacia la digitalización de sus servicios: ahora permite pagar tasas y derechos administrativos desde la app o en agentes del BCP. Con esta medida, la entidad busca agilizar los trámites más comunes y evitar que los ciudadanos deban acudir físicamente a un banco.

La nueva modalidad ofrece una alternativa rápida, segura y accesible para quienes necesiten hacer gestiones personales o registrales. Además, el proceso es completamente en línea y solo requiere un código que se genera en la web oficial de recaudación. A continuación, te contamos qué puedes pagar y cómo hacerlo paso a paso.

¿CUÁLES SON LOS TRÁMITES DEL RENIEC QUE SE PUEDEN PAGAR CON YAPE?

Según informa Líbero, RENIEC habilitó 14 trámites específicos que ahora pueden pagarse directamente desde Yape o en agentes BCP. Cada servicio tiene su propio costo y código de identificación. Aquí te dejamos la lista completa:

  1. Cambio en la decisión de ceder órganos y tejidos, y actualización de domicilio en DNIe (Código 000730): S/34.00
  2. Certificación de firma en constancia o copias certificadas de actas registrales emitidas por las OREC (Código 021431): S/31.00
  3. Certificación de inscripción para personas naturales o jurídicas (Código 002143: S/4.50
  4. Constancia negativa de inscripción de registros civiles (Código 006645): S/4.10
  5. Copias certificadas de actas vía internet (Código 002141): S/10.30
  6. Duplicado de DNIe a través de oficinas o EREP (Código 000522): S/35.00
  7. Duplicado de DNIe mediante la web o módulos PVM (Código 005221): S/33.00
  8. Emisión de nuevos certificados digitales del DNIe (Código 000530): S/6.60
  9. Emisión por primera vez del DNIe o migración desde DNI convencional (Código 000521): S/41.00
  10. Expedición de copia certificada de acta (Código 006637): S/12.00
  11. Inscripción de menor de edad, actualización de domicilio o rectificación de datos personales (Código 000647): S/16.00
  12. Rectificación del DNIe por nombres, apellidos u otros datos (Código 000729): S/35.00
  13. Renovación del DNIe (Código 000525): S/41.00
  14. Renovación por caducidad del DNI azul convencional (Código 002121): S/30.00
Composición EC: Yape / Reniec / Freepik
Composición EC: Yape / Reniec / Freepik

¿CÓMO SE REALIZA EL PAGO A TRAVÉS DE YAPE O UN AGENTE BCP?

El proceso es sencillo y puede completarse en pocos pasos. Primero, entra a la web oficial de recaudación de RENIEC mediante el siguiente , llena tus datos personales y selecciona el trámite que deseas pagar. El sistema generará un código único de 14 dígitos, que identificarán el servicio.

Luego, abre Yape, dirígete a la opción “Yapear servicios”, selecciona “Trámites y Tributos” y elige RENIEC. Ingresa el código generado, confirma el monto y efectúa el pago. Si prefieres hacerlo presencialmente, acércate a un agente BCP con el mismo código; el agente procesará la operación y entregará un voucher como comprobante.

Guarda el comprobante o captura de pantalla del pago realizado, ya que servirá como respaldo en caso de reclamo.

¿QUÉ ES YAPE Y QUÉ SERVICIOS OFRECE?

Yape es un aplicativo móvil con el que puedes enviar y recibir dinero de manera gratuita las 24 horas del día con tan solo el número de tus contactos o escaneando códigos QR de Yape, Visa o Izipay.

Además, cuenta con un servicio de recargas en donde tan solo se necesita el DNI. También ofrece promociones exclusivas para quienes tengan la aplicación y permite el pago de servicios básicos para aquellos que prefieren no salir de casa.

Para registrarte en Yape, tienes tres formas de afiliación:

  • A través de una Tarjeta BCP.
  • A través de otras tarjetas Visa (Mibanco, Caja Piura, Caja Sullana, Caja Tacna, Caja Trujillo y Banco de la Nación).
  • Cuenta Yape con DNI (Solo con tu DNI. Apertura digital de una cuenta de ahorros Yape soles en el BCP, sin tarjeta ni costo de mantenimiento).
Reniec solo emitirá el DNI electrónico 3.0.

TAGS