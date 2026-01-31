El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha oficializado el calendario de desembolsos para el segundo mes del Año Fiscal 2026, estableciendo las fechas en las que los empleados estatales y los jubilados verán reflejados sus depósitos. Bajo la Resolución Viceministerial N.° 0005-2025-EF/11.01, se ha estructurado un orden específico que busca garantizar la fluidez de las transacciones procesadas por el Banco de la Nación en todo el territorio peruano.

Esta programación no solo abarca a las diversas carteras ministeriales y organismos autónomos, sino que también incluye las fechas críticas para los pensionistas de la Ley 19990 gestionados por la ONP. Descubre a continuación los días exactos en los que recibirás tu abono según tu institución y categoría laboral.

¿CUÁNDO RECIBIRÁN SU SUELDO LOS EMPLEADOS DEL ESTADO EN FEBRERO?

Los pagos para el personal activo se concentrarán en la tercera semana del mes. Según informa el diario La República, el cronograma segmentado es el siguiente:

Miércoles 18 de febrero: Ministerios de Transportes y Comunicaciones, de Defensa, de Justicia, de Economía y Finanzas, de Desarrollo Agrario y Riego, de Energía y Minas, y de Educación (incluye universidades), así como la Presidencia del Consejo de Ministros, Poder Judicial, Ministerio Público, Gobiernos Regionales, Contraloría y el Congreso.

Jueves 19 de febrero: Ministerios del Interior, de Desarrollo e Inclusión Social, de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y la Defensoría del Pueblo.

Viernes 20 de febrero: Ministerios de Salud, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Cultura, del Ambiente, de Trabajo y RENIEC.

Lunes 23 de febrero: Ministerios de la Producción, de Relaciones Exteriores, de Comercio Exterior y Turismo, así como la ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

¿QUÉ DÍAS SE EFECTUARÁ EL PAGO A LOS PENSIONISTAS DEL SECTOR PÚBLICO?

Para quienes ya se encuentran en retiro, el Banco de la Nación iniciará la distribución de fondos de manera anticipada siguiendo este orden:

Jueves 12 de febrero: Ministerios de Transportes y Comunicaciones, de Defensa, de Justicia, de Economía y Finanzas, de Desarrollo Agrario y Riego, de Energía y Minas, y de Educación (incluye universidades), así como la Presidencia del Consejo de Ministros, Poder Judicial, Ministerio Público, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría y el Congreso.

Viernes 13 de febrero: Ministerios del Interior, de Desarrollo e Inclusión Social, de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de Relaciones Exteriores y la Defensoría del Pueblo.

Lunes 16 de febrero: Ministerios de Salud, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Cultura, del Ambiente, de Trabajo y Promoción del Empleo y RENIEC.

Martes 17 de febrero: Ministerios de la Producción, y de Comercio Exterior y Turismo, así como la ONPE, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

¿QUÉ ENTIDADES ESTÁN DETRÁS DE LA GESTIÓN DE ESTOS PAGOS?

La administración de estos recursos recae en el Ministerio de Economía y Finanzas, que dicta las pautas generales para el ejercicio fiscal. No obstante, la operatividad de los depósitos es responsabilidad del Banco de la Nación. Por otro lado, para el grupo de beneficiarios del Decreto Ley 19990, es la Oficina de Normalización Previsional (ONP) la encargada de supervisar que los fondos lleguen correctamente a sus cuentas.

