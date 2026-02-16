Por Redacción EC

Si alguna vez cambiaste tu decisión sobre la donación de órganos y tejidos y deseas que quede oficialmente registrada en tu Reniec, puedes realizar un trámite de actualización de tu DNI. Este procedimiento garantiza que tu elección quede formalmente reflejada. Cabe destacar que cualquier modificación de información personal requiere la emisión de un nuevo documento, lo que asegura que los datos impresos en tu DNI estén al día y correspondan fielmente a tus decisiones actuales.

Cómo cambiar tu decisión de donar órganos en el DNI: guía paso a paso
