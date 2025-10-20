EsSalud continúa fortaleciendo sus servicios con el objetivo de garantizar el bienestar integral de sus afiliados. Entre sus principales prestaciones se incluyen coberturas médicas, asistencia económica y beneficios sociales orientados a proteger a los grupos familiares.

Como parte de estas mejoras, desde 2025 se permitirá la incorporación de hijos mayores de 18 años al seguro familiar, siempre y cuando cumplan con un requisito específico. Esta medida busca asegurar el acceso a una atención médica completa en casos de emergencia o enfermedad.

A continuación, te detallamos en qué consiste esta nueva disposición y cómo puedes acceder a ella.

¿Cómo puedes afiliar a tu hijo mayor de 18 años en EsSalud?

De acuerdo con EsSalud, los trabajadores afiliados tienen la posibilidad de incluir a sus hijos mayores de 18 años en el seguro, siempre que estos presenten una incapacidad total y permanente que les impida desempeñar cualquier actividad laboral. Para validar esta condición, la institución debe emitir un certificado oficial que confirme la discapacidad.

Una vez acreditada la incapacidad, los jóvenes podrán beneficiarse de una cobertura médica integral que abarca desde consultas y tratamientos especializados hasta programas de rehabilitación.

A continuación, te presentamos los pasos necesarios para afiliar a hijos mayores de edad al seguro social:

El primer paso es presentar los documentos requeridos ante el empleador, quien gestionará la afiliación de su hijo o hija con discapacidad laboral. La inscripción se efectuará automáticamente cuando el empleador remita la documentación a las autoridades competentes.

Los beneficiarios podrán hacer uso del Seguro Regular luego de tres meses de aporte.

La incorporación de hijos mayores de 18 años al seguro médico de EsSalud varía según el régimen al que esté afiliado el titular. En el caso de quienes cuentan con el seguro potestativo (+Salud), se requiere la entrega de la siguiente documentación:

-Copia del acta o partida de nacimiento.

-Declaración jurada que señale que cuenta con el dictamen médico de incapacidad emitido por EsSalud.

Asimismo, los asegurados bajo el régimen regular (+Seguro) de EsSalud deben completar un requisito específico: presentar el Formulario N°1010 para poder incorporar a sus hijos mayores de 18 años dentro de la cobertura médica.

-Formulario N°1010 (clic aquí), llenado y firmado por el titular del seguro y/o padre o madre del hijo mayor (no titular del seguro) o curador del hijo mayor incapacitado.

-Copia del dictamen de incapacidad otorgado por el Comité Médico de Evaluación y Calificación de la Red Asistencial de EsSalud correspondiente.

-Copia simple legible de la partida o acta de nacimiento del hijo mayor de edad incapacitado en forma total y permanente para el trabajo.

-Formato de declaración jurada debidamente llenado y firmado, en el que se indique que cuenta con dictamen médico de incapacidad emitido por EsSalud.

Cómo saber en qué centro de EsSalud debo atenderme

EsSalud dispone de numerosos hospitales a nivel nacional para brindar atención a sus asegurados frente a accidentes, enfermedades y otros problemas de salud. Para facilitar el acceso a esta información, la institución ha lanzado la plataforma digital “Dónde me atiendo”, que permite a los usuarios conocer el centro de salud asignado y otros detalles importantes.

Sigue estos pasos para utilizar el servicio

Ingresa a la plataforma “Dónde me atiendo” de EsSalud a través de este [LINK]. Selecciona el tipo de documento con el que validarás tu identidad (por ejemplo, DNI). Si eres extranjero, ingresa tu Permiso Temporal de Permanencia (PTP) o Carné de Extranjería. Escribe el número correspondiente a tu documento. En caso de haber elegido DNI, ingresa también el dígito verificador y tu fecha de nacimiento. Finalmente, haz clic en “Consultar” para verificar cuál es tu centro de atención asignado en el portal oficial de EsSalud.