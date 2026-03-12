Por Kenyi Peña Andrade

Para renovar el de un menor, es imprescindible que el niño o adolescente se encuentre presente durante todo el trámite, ya que su asistencia es necesaria para la verificación de datos, la captura de su fotografía, la firma o huella digital, según corresponda, y la correcta actualización de su información en el registro oficial. Esta presencia permite garantizar que los datos personales del menor sean registrados de manera precisa y que el documento emitido cumpla con los estándares legales establecidos por el organismo competente. Además, el menor debe acudir acompañado de su declarante, que puede ser su padre, madre o tutor(a) legalmente responsable, quien tendrá la función de autorizar la renovación y validar la información que se consignará en el DNI. Este acompañamiento es fundamental no solo para asegurar que la gestión se realice correctamente, sino también para brindar protección y resguardo al niño durante todo el proceso.

Cuáles son los requisitos

  • Foto personal actual, la cual será tomada de manera gratuita a los mayores de 7 años en el . Solo en caso que la agencia o punto de atención no cuente con dicho servicio, debe presentar su foto impresa, tamaño pasaporte, a color , en fondo blanco, no porosa, sin marco, de frente, sin lentes, sin retoques, sin sonreír, con el rostro y las orejas descubiertas y sin prendas en la cabeza.
  • DNI o documento que acredite relación del declarante con el menor de edad, en caso de extranjeros exhibir el carné de extranjería o presentar copia simple del pasaporte o cédula de identidad o el documento del representante de la Defensoría del Pueblo o del Centro de Protección a cargo del menor según el .
  • Si cambia domicilio: Recibo original de servicio público o tributo municipal (máximo 6 meses de antigüedad).
  • El cambio de estatura y grado de instrucción en menores es declarativo
  • Puedes actualizar nombre de padres y otros datos, de acuerdo al acta de nacimiento de tu menor.
  • Recibo de Pago por Derechos Administrativos.
  • Para los menores con Discapacidad permanente el trámite es gratuito. Debes presentar Certificado médico de Discapacidad o Carnet de Conadis.

Hazlo así en 4 pasos

1) Realiza el pago

Para renovar el DNI de un menor debes realizar el pago de S/ 16.00 con el código de tributo 00647 hasta el 12 de abril de 2026.

Canales de pago:

  • Yape – Agente BCP
  1. Genera tu ticket en 
  2. Selecciona el código correspondiente al trámite.
  3. Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera ().

  • Banco de la Nación – Agencia, agente Pagalo.pe

Ingresa a , o acércate a la o del más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

2) Acércate al Reniec

Dirígete junto a tu menor a un o a un.

3) Entrega los requisitos

Entrega los documentos indicados en requisitos y recibe un ticket para que puedas pasar a recoger el DNI de tu menor en la fecha de entrega (aproximadamente 15 ).

4) Recoge el DNI

Una vez que hayas verificado que el trámite esté al 100% en , acércate a recogerlo en el lugar donde lo tramitaste.

  • Puedes pedir un , al iniciar el trámite y pagando un costo adicional de S/ 5.00
  • Si por alguna razón no puedes ir a recoger el DNI, descarga la , fírmala y ponle tu huella dactilar para que tu representante pueda recibir el documento por ti.

Si tuvieras dudas, comunícate al o , anexo 1900, o escribe al correo .

