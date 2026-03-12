Para renovar el Documento Nacional de Identidad (DNI) de un menor, es imprescindible que el niño o adolescente se encuentre presente durante todo el trámite, ya que su asistencia es necesaria para la verificación de datos, la captura de su fotografía, la firma o huella digital, según corresponda, y la correcta actualización de su información en el registro oficial. Esta presencia permite garantizar que los datos personales del menor sean registrados de manera precisa y que el documento emitido cumpla con los estándares legales establecidos por el organismo competente. Además, el menor debe acudir acompañado de su declarante, que puede ser su padre, madre o tutor(a) legalmente responsable, quien tendrá la función de autorizar la renovación y validar la información que se consignará en el DNI. Este acompañamiento es fundamental no solo para asegurar que la gestión se realice correctamente, sino también para brindar protección y resguardo al niño durante todo el proceso.

Cuáles son los requisitos

Foto personal actual, la cual será tomada de manera gratuita a los mayores de 7 años en el Centro de Atención del Reniec . Solo en caso que la agencia o punto de atención no cuente con dicho servicio, debe presentar su foto impresa, tamaño pasaporte, a color , en fondo blanco, no porosa, sin marco, de frente, sin lentes, sin retoques, sin sonreír, con el rostro y las orejas descubiertas y sin prendas en la cabeza.

. Si cambia domicilio: Recibo original de servicio público o tributo municipal (máximo 6 meses de antigüedad).

El cambio de estatura y grado de instrucción en menores es declarativo

en menores es declarativo Puedes actualizar nombre de padres y otros datos, de acuerdo al acta de nacimiento de tu menor.

Recibo de Pago por Derechos Administrativos.

Para los menores con Discapacidad permanente el trámite es gratuito. Debes presentar Certificado médico de Discapacidad o Carnet de Conadis.

Hazlo así en 4 pasos

1) Realiza el pago

Para renovar el DNI de un menor debes realizar el pago de S/ 16.00 con el código de tributo 00647 hasta el 12 de abril de 2026.

Canales de pago:

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código correspondiente al trámite. Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

2) Acércate al Reniec

Dirígete junto a tu menor a un centro de atención del Reniec o a un centro MAC.

3) Entrega los requisitos

Entrega los documentos indicados en requisitos y recibe un ticket para que puedas pasar a recoger el DNI de tu menor en la fecha de entrega (aproximadamente 15 días hábiles).

4) Recoge el DNI

Una vez que hayas verificado que el trámite esté al 100% en Consulta de Estado de Trámite, acércate a recogerlo en el lugar donde lo tramitaste.

Puedes pedir un cambio de lugar de recojo , al iniciar el trámite y pagando un costo adicional de S/ 5.00

, al iniciar el trámite y pagando un costo adicional de Si por alguna razón no puedes ir a recoger el DNI, descarga la Carta Poder Simple , fírmala y ponle tu huella dactilar para que tu representante pueda recibir el documento por ti.

Si tuvieras dudas, comunícate al (01) 315 2700 o (01) 315 4000 , anexo 1900, o escribe al correo consultas@reniec.gob.pe .