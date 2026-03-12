Para renovar el Documento Nacional de Identidad (DNI) de un menor, es imprescindible que el niño o adolescente se encuentre presente durante todo el trámite, ya que su asistencia es necesaria para la verificación de datos, la captura de su fotografía, la firma o huella digital, según corresponda, y la correcta actualización de su información en el registro oficial. Esta presencia permite garantizar que los datos personales del menor sean registrados de manera precisa y que el documento emitido cumpla con los estándares legales establecidos por el organismo competente. Además, el menor debe acudir acompañado de su declarante, que puede ser su padre, madre o tutor(a) legalmente responsable, quien tendrá la función de autorizar la renovación y validar la información que se consignará en el DNI. Este acompañamiento es fundamental no solo para asegurar que la gestión se realice correctamente, sino también para brindar protección y resguardo al niño durante todo el proceso.
Cuáles son los requisitos
- Foto personal actual, la cual será tomada de manera gratuita a los mayores de 7 años en el Centro de Atención del Reniec. Solo en caso que la agencia o punto de atención no cuente con dicho servicio, debe presentar su foto impresa, tamaño pasaporte, a color , en fondo blanco, no porosa, sin marco, de frente, sin lentes, sin retoques, sin sonreír, con el rostro y las orejas descubiertas y sin prendas en la cabeza.
- DNI o documento que acredite relación del declarante con el menor de edad, en caso de extranjeros exhibir el carné de extranjería o presentar copia simple del pasaporte o cédula de identidad o el documento del representante de la Defensoría del Pueblo o del Centro de Protección a cargo del menor según el Anexo 7.
- Si cambia domicilio: Recibo original de servicio público o tributo municipal (máximo 6 meses de antigüedad).
- El cambio de estatura y grado de instrucción en menores es declarativo
- Puedes actualizar nombre de padres y otros datos, de acuerdo al acta de nacimiento de tu menor.
- Recibo de Pago por Derechos Administrativos.
- Para los menores con Discapacidad permanente el trámite es gratuito. Debes presentar Certificado médico de Discapacidad o Carnet de Conadis.
Hazlo así en 4 pasos
1) Realiza el pago
Para renovar el DNI de un menor debes realizar el pago de S/ 16.00 con el código de tributo 00647 hasta el 12 de abril de 2026.
Canales de pago:
- Yape – Agente BCP
- Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/
- Selecciona el código correspondiente al trámite.
- Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.
También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.
Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera (sección informativa).
- Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe
Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.
Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.
2) Acércate al Reniec
Dirígete junto a tu menor a un centro de atención del Reniec o a un centro MAC.
3) Entrega los requisitos
Entrega los documentos indicados en requisitos y recibe un ticket para que puedas pasar a recoger el DNI de tu menor en la fecha de entrega (aproximadamente 15 días hábiles).
4) Recoge el DNI
Una vez que hayas verificado que el trámite esté al 100% en Consulta de Estado de Trámite, acércate a recogerlo en el lugar donde lo tramitaste.
- Puedes pedir un cambio de lugar de recojo, al iniciar el trámite y pagando un costo adicional de S/ 5.00
- Si por alguna razón no puedes ir a recoger el DNI, descarga la Carta Poder Simple, fírmala y ponle tu huella dactilar para que tu representante pueda recibir el documento por ti.
Si tuvieras dudas, comunícate al (01) 315 2700 o (01) 315 4000, anexo 1900, o escribe al correo consultas@reniec.gob.pe.