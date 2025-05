A solo pocas semanas de iniciar julio, uno de los meses más esperados por los trabajadores del sector privado, debido a que recibirán el pago por concepto de gratificación por Fiestas Patrias. Este beneficio económico es otorgado por las empresas dos veces al año y se considera un pago adicional a la remuneración mensual. Su cálculo se basa en el sueldo bruto del trabajador correspondiente al semestre, por lo que, en caso los empleadores no depositen el dinero en los plazos establecidos, podrían incurrir en una falta grave. De esta manera, los ciudadanos podrán disfrutar de este derecho laboral que les permitirá cubrir ciertos gastos extras a causa de las celebraciones peruanas. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO PAGAN LA GRATIFICACIÓN DE JULIO 2025?

El pago de la gratificación, que se abona dos veces al año a los trabajadores del sector privado, se debe realizar dentro de los primeros 15 días del mes, ya sea en julio o diciembre. En esta oportunidad, el primer depósito del año que deben efectuar las empresas, como máximo, será hasta el 15 de julio. De no cumplirse con ese plazo, los empleadores se exponen a sanciones económicas muy severas o pueden realizar la denuncia virtualmente mediante este LINK, como parte del proceso de fiscalización de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), que es el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de la normativa laboral.

La gratificación es otorgado por las empresas dos veces al año y se considera un pago adicional a la remuneración mensual.

Por consiguiente, si las empresas no cumplen con el pago de la gratificación en el tiempo establecido, se enfrentarán a sanciones económicas considerables, ya que perjudicarían al trabajador. Por ejemplo, las MYPE podrían ser multadas con montos que oscilan entre S/2,227.50 y S/22,275, mientras que las empresas que no son MYPE podrían enfrentar multas que van de S/7,771.50 a S/129,294. Es importante señalar que, para acceder al depósito de la gratificación en julio o diciembre, el trabajador debe haber laborado al menos un mes durante el semestre correspondiente: de enero a junio o de julio a diciembre.

“Si un trabajador estuvo desde el 01/01/24 en la planilla de una empresa, la gratificación será, en principio, el íntegro de 1 sueldo bruto. Cabe resaltar que este monto no estará sujeto a ningún descuento (AFP, impuesto a la renta, etc.). No obstante, si la persona laboró solo 1 mes entre enero y junio de 2024, no recibirá la gratificación completa, sino una parte proporcional”, dijo Jorge Carrillo, profesor y experto en finanzas para Infobae.