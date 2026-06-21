Desde este miércoles 17 de junio, los trabajadores del sector público comenzaron a recibir sus remuneraciones en las oficinas del Banco de la Nación, de acuerdo con el cronograma oficial de pagos aprobado. El proceso se extenderá hasta el 22 de junio, periodo en el que los servidores podrán acercarse a cobrar según la entidad a la que pertenezcan, siguiendo el calendario establecido. En paralelo, miles de trabajadores bajo el régimen CAS enfrentan un escenario que marca un cambio importante para julio de 2026: por primera vez, recibirán gratificación, junto con el reconocimiento del derecho a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), tras la reciente aprobación de la ley. La confirmación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha despejado cualquier incertidumbre sobre una posible postergación o cuestionamiento de la norma, consolidando así su aplicación.

Conoce la cantidad que le corresponde a los trabajadores del CAS como parte del aguinaldo del mes de julio

De cara a julio próximo, los trabajadores del sector público recibirán el pago del aguinaldo de S/300, mientras que quienes se encuentran bajo el régimen CAS podrían acceder también a una gratificación estimada, de manera referencial, en un 10% de su remuneración, aunque aún sin una fecha exacta confirmada para su desembolso. Este beneficio se sumará al pago habitual de las planillas estatales dentro del cronograma regular del mes. Cabe recordar que el aguinaldo de julio se mantiene en S/300 desde hace más de una década, sin variaciones pese al incremento del costo de vida y el encarecimiento de la canasta básica. Este monto, que forma parte de las fechas ya establecidas para el pago en el sector público, vuelve a colocarse en agenda en medio de expectativas y ajustes que podrían marcar el ritmo de los próximos desembolsos.

¿Hasta qué fecha se pagaría las gratificaciones para todos los trabajadores CAS anunciado por el MEF?

Pese a las diferencias presupuestales entre las diversas entidades del Estado, la gratificación para los trabajadores CAS se proyecta a ser abonada durante julio, siguiendo el cronograma habitual de las instituciones públicas. En esa línea, las disposiciones vigentes establecen como fecha límite el 15 de julio, por lo que miles de servidores mantienen la expectativa de recibir el beneficio dentro de la primera quincena del mes. Esta medida representa un punto de quiebre para este régimen laboral, cuyos trabajadores hasta ahora no contaban con gratificaciones ni CTS. Aunque la normativa ya reconoce estos derechos en condiciones equiparables a otros regímenes del sector público, el monto final del primer pago aún no ha sido definido y dependerá de las reglas de implementación que establezca el Poder Ejecutivo en los próximos días.

Por otro lado, conoce cuando se pagarán las pensiones de los jubilados que viene programándose desde este mes

Cada mes, los primeros en acceder a sus pagos serán los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional, quienes podrán disponer de sus haberes desde el 5 de junio. A partir de allí, el cronograma se organiza según los distintos regímenes previsionales que administra la entidad. En el caso del Decreto Ley N.° 18846, así como del Decreto Ley N.° 20530 y pensiones por encargo, los depósitos en cuenta bancaria, a través del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif, se realizarán el 11 de junio, mientras que el pago a domicilio se efectuará entre el 18 y el 24 de junio. El mismo esquema de fechas se replica para los pensionistas de la Ley N.° 30003 (sector pesquero) y de la Ley N.° 26790, correspondiente al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, manteniendo así un calendario escalonado que organiza la entrega de pensiones a lo largo del mes.

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