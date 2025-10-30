Las medidas de seguridad plasmadas en Documento Nacional de Identidad (DNI) que emite el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), hoy continúan llamando la atención, y más aún tras darse a conocer los costos para primeras emisiones de la versión 3.0. A propósito de ello, resulta importante destacar que dicho organismo autónomo del Estado peruano, ha habilitado campaña entorno a otorgamiento de la cédula electrónica, y junto a la iniciativa, compartido además la lista de precios promocionales activados para trámite efectivo desde fines de agosto 2025.

EL COSTO PROMOCIONAL DEL DNI ELECTRÓNICO 3.0 QUE FORMA PARTE DE CAMPAÑA LANZADA POR EL RENIEC

La emisión del DNI azul y amarillo que todos conocemos, y algunos portamos todavía, quedará en el pasado tras más de dos décadas para darle así la bienvenida formal a la versión 3.0 con 64 llaves de seguridad.

De esta forma es como lo terminó confirmando el RENIEC, y oficialmente, dando a conocer que dejará de imprimir ambas cédulas convencionales, y entre el 28 de agosto y 31 de diciembre 2025, pasará a otorgar la electrónica cobrando montos promocionales por la realización de primer trámite efectivo.

El DNIe 3.0 pasará a convertirse en la única cédula que el RENIEC emitirá desde agosto 2025, dejando así de lado a los convencionales de color azul y amarillo. (Fuente: El Peruano)

Según la información compartida, este DNI 3.0 hoy contiene características que lo sitúan como el más moderno de incluso Latinoamérica, y a la fecha ha sido emitido a más de un millón de peruanos, convirtiéndose así en la única que regirá con vigencia a nivel nacional, y hasta fin de año, terminará costando los mismos 30 soles que la de color azul, y S/16 que la amarilla.

A propósito de la masificación promovida, resulta importante destacar que dicha versión biométrica de acuerdo al RENIEC, hoy cuenta ya con los 10 nuevos años de vigencia para adultos que lo soliciten por primera vez o renueven, y 3 para los menores hasta la edad de 12.

ESTA DOCUMENTACIÓN DEBES PRESENTAR PARA TRAMITAR TU DNIE 3.0 POR PRIMERA VEZ

Ficha Registral suscrita por el titular, y con carácter de Declaración Jurada.

- Formato para ser llenado te lo proporciona el registrador de turno.

Copia Certificada de Acta de Nacimiento.

- Este requisito no será necesario si el acta figura en base de datos del RENIEC.

Un recibo impreso o digital de Agua, Teléfono, Predial o Arbitrios con antigüedad máxima de 6 meses.

Copia simple de la Constancia de Inscripción Militar (CIM), si cuentas con ella.

Recibo de Pago por Derechos Administrativos.

LOS 3 SENCILLOS PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA TRAMITAR EL DNIE 3.0

1- Cancela 30 soles si eres mayor de edad, y mediante depósito o transferencia en agencias del Banco de la Nación (BN) o Págalo.pe, oficinas del BCP, Yape, o a través de ViaBCP.

2- Con el voucher de pago recibido, y la documentación requerida, acércate al RENIEC o MAC más cercano a tu domicilio a fin de entregar todo lo solicitado, y en el mismo momento acceder a la entrega de ticket de recojo.

3- Pasado el tiempo de espera aproximado y estimado de 10 días hábiles a partir de la fecha de trámite, el ciudadano solicitante puede recoger su DNIe 3.0 mostrando el ticket pertinente.

ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE CONTIENE EL DNIE 3.0 Y LOS BENEFICIOS BRINDADOS OFICIALMENTE

64 elementos de seguridad tanto en la tarjeta hecha 100% de policarbonato como en el chip criptográfico.

Imágenes con líneas, textos microscópicos y alta resolución que resultan imposibles de falsificar.

El chip criptográfico integra mayores códigos internos que procesa la información del ciudadano peruano, y un sello de seguridad con el símbolo del Inti Raymi en la parte central.

Código QR único para cada tarjeta ubicado en reverso que permitirá un doble control del DNIe 3.0 cuando sea escaneado.

Impresión multicolor en la que predomina un verde grisáceo con amarillo, violeta y azul.

Nuevos hologramas e imágenes reconocibles de la peruanidad, tales como el gallito de las rocas en el anverso, un tejido ashaninka, el baile típico de la marinera, y las ruinas de Chan Chan en la parte posterior.

El DNI 3.0 servirá para llevar a cabo el denominado voto digital incorporado desde las venideras elecciones (Ley 32270).

EN ESTE DISTRITO DE LIMA PUEDES OBTENER GRATIS EL DNIE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025

A propósito de campañas, te contamos que hoy un distrito limeño llama la atención por aliarse con el Gobierno mediante el RENIEC, y en esta oportunidad a fin de facilitar la emisión del DNIe durante jornadas que desde el 8 de enero solamente vienen llevándose a cabo el día miércoles.

DNI para menores de edad también otorga gratis el RENIEC mediante campañas itinerantes organizadas por municipalidades distritales. (Fuente: El Peruano)

Hasta el 31 de diciembre 2025, la oficina de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) ubicada dentro del Palacio Municipal de Independencia (Av. Túpac Amaru 4.5 Km), tendrá abiertas sus puertas para recibir a menores de edad acompañados por progenitor o adulto responsable, y así proceder de manera efectiva a tramitar el DNIe convertido en el más seguro de América Latina.

“A través de estas campañas, reafirmamos nuestro compromiso con la niñez y la juventud del distrito, eliminando barreras y facilitando el acceso a su identificación”, manifiesta el alcalde de dicho distrito de Lima Norte, Alfredo Reynaga, haciendo hincapié en el horario de atención de 9 a.m. a 12 p.m., y como requisito asistir vestido con un polo de color para la toma de la fotografía respectiva.

Resulta importante destacar que los niños y adolescentes de Independencia, pueden participar de campaña gratuita para emisión, renovación y duplicado de DNIe, pero debiendo presentar la credencial original solamente los miércoles hasta el 31 de diciembre, y ante casos de nueva inscripción, acercándose también junto a partida de nacimiento e imagen personal tamaño carné de ser posible.