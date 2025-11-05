El gobierno peruano a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), hoy continúa promoviendo campañas donde el objetivo primordial es facilitar el otorgamiento del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico a población vulnerable sobre todo, y en esa línea, buscar cerrar brechas de equivalencia a nivel nacional. Al respecto, noviembre 2025 de manera puntual, se presenta como un nuevo mes de entregas efectivas gracias a jornadas habilitadas por parte de municipalidades que ponen a tu disposición variados servicios, y sin costo alguno, referentes a la obtención de dicha cédula biométrica.
ESTAS SON LAS FECHAS HABILITADAS PARA EL OTORGAMIENTO GRATUITO DE DNIE DURANTE NOVIEMBRE 2025
Hoy las actividades organizadas por parte de municipalidades contando con el apoyo de dicha entidad de Gobierno, representan una gran oportunidad para diversas comunidades del país, y sobre todo población de mayor vulnerabilidad que gratuitamente tiene la posibilidad de obtener la importante cédula biométrica, o en todo caso renovarla.
Transcurridos ya 10 meses, la estratégica alianza entre el RENIEC y las siguientes comunas, continúan promoviendo la realización de campañas itinerantes para la tramitación gratuita de DNIe provisto de hasta 64 elementos de seguridad, y durante las siguientes programadas jornadas de noviembre 2025:
- Municipalidad Distrital de Miraflores
- Fecha: 11 de noviembre
- Lugar: Comedor Municipal (Calle Mariano Melgar Nº 247)
- Municipalidad Distrital de Congalla (Huancavelica)
- Fecha: 11 de noviembre
- Horario: 8 a.m. a 4.30 p.m.
- Municipalidad Distrital de San Bartolo
- Fecha: 8 de noviembre
- Horario: De 9.30 a.m. a 1 de la tarde
- Lugar: Boulevard del Mercado
- Requisitos:
Si requieres cambio de domicilio, acércate a dicha dirección junto a copia de recibo de agua y/o luz.
Con respecto al otorgamiento de DNIe gratuito por parte de la Municipalidad Distrital de San Bartolo, te contamos que si requieres cambio de estado civil, debes acercarte a la dirección compartida junto a partida de nacimiento como casado, acta de matrimonio y defunción como viudo, y acta de matrimonio con la anotación al margen de la disolución del vínculo como divorciado.
En relación a esta campaña itinerante programada para el sábado 8 de noviembre de 9.30 a.m. a 1 p.m., resulta importante destacar con respecto a los servicios ofrecidos y vinculados a la obtención gratuita de DNIe, que los vecinos de San Bartolo podrán llevar a cabo los siguientes trámites durante solamente dicha fecha:
- Emisión de DNIe para niños y adolescentes entre 0 y 17 años.
- Emisión de DNIe para adultos mayores de 60 años.
- Cambio de domicilio.
- Actualización de estado civil.
- Renovación o cambio de DNI.
- Otros trámites documentarios relacionados.
ESTA MUNICIPALIDAD DE LIMA LANZA CAMPAÑA PARA OTORGAMIENTO DE DNIE GRATUITO HASTA FIN DE AÑO
A propósito de la gratuidad como tal, te contamos asimismo que hoy un distrito limeño también llama la atención por aliarse con el Gobierno mediante el RENIEC, y en esta oportunidad a fin de facilitar emisión durante jornadas que desde el 8 de enero solamente vienen llevándose a cabo el día miércoles.
Hasta el 31 de diciembre 2025, la oficina de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) ubicada dentro del Palacio Municipal de Independencia (Av. Túpac Amaru 4.5 Km), tendrá abiertas sus puertas para recibir a menores de edad acompañados por progenitor o adulto responsable, y así proceder de manera efectiva a tramitar el DNIe convertido en el más seguro de América Latina.
“A través de estas campañas, reafirmamos nuestro compromiso con la niñez y la juventud del distrito, eliminando barreras y facilitando el acceso a su identificación”, manifiesta el alcalde de dicho distrito de Lima Norte, Alfredo Reynaga, haciendo hincapié en el horario de atención de 9 a.m. a 12 p.m., y como requisito asistir vestido con un polo de color para la toma de la fotografía respectiva.
Resulta importante destacar que los niños y adolescentes de Independencia, pueden participar de campaña gratuita para emisión, renovación y duplicado de DNIe, pero presentando la credencial original solamente los miércoles hasta fin de año, y ante casos de nueva inscripción, acercándose también junto a partida de nacimiento e imagen personal tamaño carné de ser posible.
EL COSTO PROMOCIONAL HABILITADO POR EL RENIEC PARA TRAMITAR UN DNIE 3.0
La emisión del DNI azul y amarillo que todos conocemos, y algunos portamos todavía, quedará en el pasado tras más de dos décadas para darle así la bienvenida formal a la versión 3.0 con 64 llaves de seguridad.
De esta forma es como lo terminó confirmando el RENIEC, y oficialmente, dando a conocer que dejará de imprimir ambas cédulas convencionales, y entre el 28 de agosto y 31 de diciembre 2025, pasará a otorgar la electrónica cobrando montos promocionales por la realización de primer trámite efectivo.
Según la información compartida, este DNI 3.0 hoy contiene características que lo sitúan como el más moderno de incluso Latinoamérica, y a la fecha ha sido emitido a más de un millón de peruanos, convirtiéndose así en la única que regirá con vigencia a nivel nacional, y hasta fin de año, terminará costando los mismos 30 soles que la de color azul, y S/16 que la amarilla.
A propósito de la masificación promovida, resulta importante destacar que dicha versión biométrica de acuerdo al RENIEC, hoy cuenta ya con los 10 nuevos años de vigencia para adultos que lo soliciten por primera vez o renueven, y 3 para los menores hasta la edad de 12.