Elecciones 2026: consulta AQUÍ tu local de votación y si eres miembro de mesa en la web de la ONPE

Con miras a las Elecciones Generales de 2026, en las que se definirá a las principales autoridades del país —entre ellas el presidente de la República, vicepresidentes, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino—, la participación ciudadana resulta clave para el desarrollo del proceso. No solo a través del voto, sino también mediante el rol de los miembros de mesa. En ese contexto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que ya se encuentra disponible una herramienta digital que permite a los electores consultar su local de votación y verificar si han sido designados para cumplir dicha función. A continuación, te explicamos los detalles más importantes.

¿CUÁNDO SON LAS PRÓXIMAS ELECCIONES?

El próximo domingo 12 de abril, millones de peruanos deberán acudir a las urnas para votar por su próximo presidente de la República, diputados y senadores, quienes se mantendrán en el poder por cinco años. Es así que, tras llevarse a cabo el sorteo de los miembros de mesa, en la que se eligieron cerca de 834 660 ciudadanos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una plataforma llamada “Consulta de miembros de mesa” (LINK), que permite conocer, con solo colocar el DNI, si fueron seleccionados para ejercer este deber cívico (titular o suplente).

La ONPE también precisó que los integrantes de mesa accederán a beneficios por su labor, entre los que figura una compensación económica equivalente al 3 % de una UIT, es decir, S/ 165, y un día libre con goce de haber en sus centros de trabajo. Además, la institución señaló que habilitará una plataforma en línea para que los ciudadanos consulten su local de votación con toda la información necesaria. Mientras tanto, en los próximos días muchos electores estarán recibiendo correos electrónicos en los que se les notificará cuál de sus tres opciones fue finalmente asignada para desempeñarse como miembros de mesa.

¿CUÁNTO ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE A VOTAR O SER MIEMBRO DE MESA EN LAS ELECCIONES GENERALES 2026?

El próximo domingo 12 de abril será una fecha importante para la historia del Perú, debido a que se elige a nuevas autoridades, entre ellas al presidente de la República, quien gobernará el país por los siguientes cinco años. En ese sentido, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la ciudadanía podrá conocer si fue seleccionada como miembro de mesa a través de sus plataformas oficiales (LINK).

Sin embargo, si el día de las elecciones la persona que ocupa un cargo de titular o suplente decide no acudir a cumplir su función, recibirá una multa de S/ 275. Aunque tienen la oportunidad de justificar su inasistencia mediante excusas o justificaciones formales ante la ONPE o el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Así, en cuanto a la ciudadanía que no se acerque a su local de votación para emitir su voto, también serán acreedores de una sanción económica que dependerá de la clasificación del distrito del elector.

Es decir, si una persona vive en una zona considerada como pobreza extrema, la multa asciende a S/ 27.50, mientras que los que residen en comunas consideradas pobre, la multa es de S/ 55. En el caso de habitar en un distrito considerado no pobre, la multa llega a S/ 110. Por último, para conocer si una persona cuenta con una multa electoral, el JNE puso a disposición una página web (ENLACE) que permite conocer con solo DNI si fuiste sancionado.