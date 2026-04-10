A medida que se acercan las Elecciones Generales en el Perú, más de 27 millones de ciudadanos se preparan para acudir a las urnas en una jornada histórica que permitirá elegir al jefe de Estado, sus vicepresidentes, a los representantes del Parlamento Andino, así como a senadores y diputados. En relación con la elección presidencial, es importante precisar que, si ningún candidato supera el 50 % de los votos válidos, se realizará una segunda vuelta entre los dos postulantes con mayor votación, prevista para el mes de junio. En este contexto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha exhortado a la población a participar de manera informada y responsable, consultando fuentes oficiales, conversando con su entorno cercano y evitando la desinformación. Asimismo, se han establecido condiciones específicas para los peruanos residentes en el exterior que deseen ejercer su derecho al voto, las cuales garantizan su participación ordenada en el proceso electoral. A continuación, te explicamos cuáles son estos requisitos y cómo pueden cumplirlos.

¡Atención, peruanos en el extranjero! Estos son los requisitos que deben cumplir para votar en las Elecciones Generales 2026

-Pueden votar en el exterior las peruanas y los peruanos que tengan domicilio registrado en el extranjero en su DNI.

-Si cumples con este requisito, podrás ejercer tu derecho al voto en el país que figure como tu domicilio en el DNI, a través de la oficina consular correspondiente, sin importar la distancia.

Ten en cuenta lo siguiente:

-Si tu DNI registra una dirección en el Perú, deberás votar en el Perú.

-Si tu DNI registra una dirección en un país distinto al que resides, deberás votar en el país que figure en tu DNI.

-No es posible votar con pasaporte.

¿Cuál es el horario de votación en el extranjero?

Las mesas de votación abren de la 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

El horario se rige por la hora local de cada país donde te encuentres.

¿Quiénes pueden votar en el exterior?

Pueden votar en el exterior las peruanas y los peruanos que tengan domicilio registrado en el extranjero en su DNI.

Si cumples con este requisito, podrás ejercer tu derecho al voto en el país que figure como tu domicilio en el DNI, a través de la oficina consular correspondiente, sin importar la distancia.

Ten en cuenta lo siguiente:

-Si tu DNI registra una dirección en el Perú, deberás votar en el Perú.

-Si tu DNI registra una dirección en un país distinto al que resides, deberás votar en el país que figure en tu DNI.

-No es posible votar con pasaporte.

¿Qué autoridades vamos a elegir?

En este proceso electoral recibirás una cédula con cinco columnas o bloques para elegir a las siguientes autoridades para el periodo 2026-2031:

Presidente y 2 vicepresidentes de la República.

Diputados: 2 diputados que representan al distrito electoral de peruanos residentes en el extranjero.

Senadores (Distrito Nacional): 30 senadores elegidos por distrito electoral único.

Senador: 1 senador por el distrito electoral de peruanos residentes en el extranjero.

Parlamento Andino: 5 representantes titulares y 10 suplentes ante este órgano deliberante de la Comunidad Andina.