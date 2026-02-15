Por Redacción EC

Febrero 2026 no solo trae consigo una serie de actividades cívicas a nivel nacional, sino también diversas iniciativas a favor de la ciudadanía. En esta ocasión, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en coordinación con diferentes municipalidades del país, informó que durante este mes se desarrollará una importante campaña gratuita para otorgar el nuevo DNI electrónico 3.0 a la población vulnerable, quienes enfrentan limitaciones económicas o residen en áreas con una alta demanda de atención. Así, esta medida representa una buena noticia para los peruanos, ya que podrán acceder a una serie de servicios del Estado como salud, educación y programas sociales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿En qué distrito de Lima entregan DNI electrónico GRATIS hasta el 27 de febrero 2026?
