¿En qué distrito de Lima entregan DNI electrónico GRATIS hasta el 27 de febrero 2026?

Febrero 2026 no solo trae consigo una serie de actividades cívicas a nivel nacional, sino también diversas iniciativas a favor de la ciudadanía. En esta ocasión, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en coordinación con diferentes municipalidades del país, informó que durante este mes se desarrollará una importante campaña gratuita para otorgar el nuevo DNI electrónico 3.0 a la población vulnerable, quienes enfrentan limitaciones económicas o residen en áreas con una alta demanda de atención. Así, esta medida representa una buena noticia para los peruanos, ya que podrán acceder a una serie de servicios del Estado como salud, educación y programas sociales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DÓNDE SE ENTREGARÁ EL NUEVO DNI ELECTRÓNICO GRATIS EN LIMA?

A través de la plataforma oficial del Estado, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho informó a sus vecinos que hasta el 27 de febrero se realizará la entrega del DNI electrónico gratuito exclusivamente para menores de 0 a 16 años, adultos mayores de 60 años a más y personas con discapacidad. Para acceder al beneficio, las personas tendrán que acercarse a la Subgerencia de Programas Sociales, situada en la avenida El Bosque n.º 311, urbanización Canto Grande a las espaldas de Sedapal, de lunes a viernes, entre las 9.30 a. m. a 1.00 p.m. El municipio indicó que solo disponen de cupos limitados por día, por lo que instaron a la población a tomar sus precauciones para evitar inconvenientes.

¿QUÉ TRÁMITES SE DEBE SEGUIR PARA CAMBIAR DE NOMBRE EN EL PODER JUDICIAL?

De acuerdo con la explicación de Rocío Romero Zumaeta, jueza de la Tercera Sala Civil de la Corte de Lima, los peruanos que tienen la intención de cambiarse de nombre lo hacen generalmente porque sufrieron discriminación o bullying. De esta manera, recurren ante el Poder Judicial, que se basa en el artículo 29 del Código Civil, para que los jueces revisen sus casos y confirmen si son validos. Para iniciar con este proceso se debe presentar la partida de nacimiento, el DNI, los antecedentes penales y pruebas que acrediten el impacto del nombre, como evaluaciones psicológicas y declaraciones de ciertos testigos.

Según explica Romero, la revisión de estos documentos puede tardar entre tres y cuatro meses aproximadamente. Además, tras ser elevado a la sala superior, se delimita la cuestión controvertida y, como máximo en 10 días, se realiza la vista de la causa, con sentencia inmediata y posterior notificación a las partes. Es importante mencionar que, según la jueza, este proceso también abarca para casos de identidad de género, ya que debe primar la dignidad de la persona, protegida por la Corte Interamericana de Justicia. “Si naces con cuerpo de varón, pero te sientes mujer, afecta tu dignidad e identidad. Presentan certificados de disforia de género y cambios físicos“, explicó, conforme comparte RPP.