El extinto Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) fue un programa creado con el propósito de reunir recursos destinados al financiamiento de proyectos de vivienda social. Entre sus principales intenciones estaba facilitar el acceso a una casa digna y asequible para los peruanos de menos recursos económicos. En ese contexto, luego de muchos años, el Banco de la Nación ha devuelto a más de 1.2 millones de fonavistas sus aportaciones. Por ello, en esta ocasión y como parte del pago correspondiente a la Lista 22, más de 31 mil peruanos serán beneficiados con la devolución de su dinero, de acuerdo con el cronograma oficial de pagos. Esto ha generado dudas entre los beneficiarios, quienes se mantienen a la expectativa de conocer los requisitos establecidos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ FONAVISTAS DE LA LISTA 22 COBRAN ESTE 23 DE DICIEMBRE?

El Banco de la Nación, un actor clave en el proceso de devolución de aportes, anunció una buena noticia para 31 794 fonavistas: el pago de la Lista 22 durante diciembre de 2025. Esta medida está dirigida exclusivamente para los exaportantes titulares que no accedieron al cobro en etapas anteriores y cuyos aportes fueron validados por la instancia técnica del Fonavi. Además, abarca a personas que están inscritas en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad (CONADIS), pensionistas por invalidez de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y pacientes con enfermedad grave o terminal. De esta manera, tras validar que forman parte de este padrón, el beneficiario deberá acercarse a cualquier agencia del BN a nivel nacional con su DNI para cobrar sus aportes. A continuación, te detallamos el cronograma de pagos del Grupo 22, establecido según el último dígito del documento de identidad del ciudadano:

Último dígito del DNI termina en 0-1: cobran el 18 de diciembre

Último dígito del DNI termina en 2-3: cobran el 19 de diciembre

Último dígito del DNI termina en 4-5: cobran el 22 de diciembre

Último dígito del DNI termina en 6-7: cobran el 23 de diciembre

Último dígito del DNI termina en 8-9: cobran el 24 de diciembre

Herederos de fonavistas fallecidos: cobran el 29 de diciembre.

¿CÓMO SABER SI SOY BENEFICIARIO DE LA LISTA 22 DEL FONAVI?

Hasta el momento se han conformado cuatro grupos de reintegro disponibles para que los adultos mayores del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). A su vez, también existen 22 listas adicionales de beneficiarios que pueden realizar el cobro correspondiente en el Banco de la Nación. En tanto, la Secretaría Técnica del Fonavi puso a disposición de los exaportantes una plataforma virtual que permite verificar si forman parte del último listado con solo el DNI. A continuación, estos son los simples pasos: