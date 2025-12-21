Hace más de 20 años quedó desactivado el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) en Perú, y hoy sus beneficiarios reciben montos determinados como parte de la devolución de aportes que hacia fines de 2025 ahora se encarga de admitir la Comisión Ad Hoc. Un nuevo grupo de pago ha terminado por habilitarse, y coincidiendo con la temporada de fiestas para favorecer a quienes integran la lista 22 de Padrón Nacional que puede verificarse mediante la colocación del número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

CONSULTA CON DNI SI INTEGRAS EL GRUPO DE PAGO N° 22 PARA DEVOLUCIÓN DE APORTES DEL FONAVI

Hoy desde los 70 años de edad como fonavista debidamente registrado en padrón, tienes la chance de cobrar esta nueva devolución de aportes, tal y como lo certifica de manera puntual la Resolución Administrativa Nº 1162 que autoriza los pagos destinados al Vigésimo Segundo Grupo de Pago.

De conformidad con lo acordado por la Comisión Ad Hoc, el monto ascendente a los reembolsos, supera los más de 102 millones de soles que en conjunto benefician desde el 18 de diciembre a un total de 31 mil 794 personas beneficiarias a nivel nacional, y cuyo acceso a este link podrá asegurarles figurar perteneciendo a la también denominada lista 22 sin límite de edad.

Para llevar a cabo tal cometido, cada adulto mayor o heredero beneficiario hoy solo debe acceder a Estado de Registro - ST según corresponda, e iniciar así la verificación online colocando el tipo de documento que porta, el número del mismo, y por último terminar copiando el código captcha que te aparezca mediante plataforma habilitada.

Miles son los fonavistas que mensualmente esperan cobrar monto asignado como devolución de aportes, siendo en esta ocasión la denominada LISTA 22 aquella que empezó a hacerse efectiva desde el 18 de diciembre, y mediante el BN. (Fuente: El Peruano)

Finalmente, y en tu condición de fonavista favorecido tras largos años de aporte, pulsa la opción “Consultar” para confirmar que tus datos personales y relacionados a tu periodo, estén debidamente inscritos, aunque si surgiera alguna traba o dificultad, la recomendación brindada por parte de la Comisión Ad Hoc es que puedas comunicarte al 640-8655 (plataforma única de atención virtual), acercarte a los centros MAC, o llamar a Aló Mac marcando el 1800.

Toma en consideración que si la respuesta es positiva a través de link compartido, la Resolución Administrativa Nº 1162 establece que cada beneficiario debe acercarse a ventanilla de agencia del Banco de la Nación (BN) para hacer efectivo el cobro de monto determinado, tomando en consideración el siguiente cronograma de devoluciones de acuerdo al último dígito de tu DNI:

0 - 1, 18 de diciembre

2 - 3, 19 de diciembre

4 - 5, 22 de diciembre

6 - 7, 23 de diciembre

8 - 9, 24 de diciembre

LINK PARA CONSULTA DE MONTO QUE ME CORRESPONDE COBRAR COMO FONAVISTA

Han transcurrido 26 años desde que el Fonavi cerrara operaciones en Perú de manera oficial, y hoy miles de adultos mayores son quienes continúan esperando cobrar aquel monto cuya consulta previa respecto a la cantidad puede llevarse a cabo ingresando a plataforma con información referente a Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos (CERAD).

La página web a la cual nos referimos le permite a cada beneficiario no solo verificar documento que certifica la cifra exacta de dinero recibido si figuras incluido en grupos de pago, por ejemplo, sino también hasta descargarlo para presentarlo ante el BN y de esa forma evitar inconvenientes presencialmente.

Con respecto a la consulta en sí, hoy los fonavistas deben ingresar a la plataforma del CERAD, colocando su DNI de 8 dígitos y año de nacimiento (Ejemplo: 123456781955), luego clave SIFONAVI, y por último código captcha antes de “Consultar” como tal.