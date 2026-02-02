Con el fin de agilizar el trámite de documentos oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha instalado módulos de atención automática en centros comerciales seleccionados de todo el país. Gracias a esta iniciativa, los ciudadanos peruanos pueden efectuar trámites esenciales relacionados con su identidad sin acudir a las oficinas convencionales, evitando tanto la solicitud de citas como las largas esperas en las ventanillas.

Evita colas: haz estos 4 trámites de Reniec en tu centro comercial favorito

Estas herramientas digitales fueron creadas para incorporarse a la vida cotidiana de las personas, brindando respuestas inmediatas en lugares con alta afluencia y buena conectividad. Conoce qué gestiones puedes realizar en estos espacios y cuáles son sus ubicaciones.

Con el objetivo de eliminar las esperas en ventanilla, Reniec ha puesto en funcionamiento sus kioscos digitales para atender cuatro trámites concretos:

Obtención de actas certificadas: Puedes imprimir copias oficiales de partidas de nacimiento, unión matrimonial o actas de defunción.

Seguridad del DNIe: Si olvidaste tu clave o bloqueaste tu documento electrónico, estos agentes permiten resetear o actualizar el PIN.

Actualización de datos civiles: El sistema permite registrar el cambio de estado de soltería a matrimonio de manera formal.

Reposición de documento: En caso de pérdida o robo, es posible solicitar el duplicado de tu DNI electrónico directamente en la plataforma.

En qué puntos de Lima y provincias se encuentran estos puntos

La red de atención se extiende tanto en la capital como en ciudades clave del interior del país, situándose en los siguientes establecimientos:

Surco: Dentro del Jockey Plaza.

Surquillo: En el Mallplaza Angamos.

Chorrillos: Ubicado en el Mall del Sur.

San Juan de Miraflores: En el centro comercial Plaza Lima Sur.

Callao: Disponible en el MAC del Mall Aventura Plaza.

Áncash e Ica: En los MegaPlaza de las ciudades de Chimbote e Ica, respectivamente.

Así se realiza el pago por derecho de trámite

La flexibilidad es la característica principal de estos agentes, ya que no exigen comprobantes físicos de bancos tradicionales. Los usuarios pueden saldar el costo de sus gestiones utilizando herramientas digitales como la aplicación Yape o mediante el portal Págalo.pe. Asimismo, los módulos están integrados para procesar pagos instantáneos con cualquier tarjeta de débito o crédito, agilizando el proceso de inicio a fin, según informa el diario La República.