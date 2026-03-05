Por Redacción EC

La búsqueda de información hoy también puede estar relacionada automóviles registrados a nivel nacional, y ello como parte de los datos inscritos por parte de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). En ese sentido, hoy resulta importante hacerte mención de la nueva plataforma gratuita que habilita dicha entidad de Gobierno, y termina lanzando desde febrero 2026 con la finalidad de permitir la consulta de “vehículos a mi nombre”.

