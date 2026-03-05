La búsqueda de información hoy también puede estar relacionada automóviles registrados a nivel nacional, y ello como parte de los datos inscritos por parte de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). En ese sentido, hoy resulta importante hacerte mención de la nueva plataforma gratuita que habilita dicha entidad de Gobierno, y termina lanzando desde febrero 2026 con la finalidad de permitir la consulta de “vehículos a mi nombre”.

EL LANZAMIENTO DE NUEVO SERVICIO DIGITAL QUE SEGÚN LA SUNARP TE PERMITE CONOCER SI CUENTAS CON VEHÍCULOS A TU NOMBRE

Una serie de delitos pueden terminar cometiéndose a partir del uso de identidades, y en ese sentido, hoy la SUNARP activa nuevo servicio digital a partir del cual puedes asegurarte de contar con automóviles inscritos a tu nombre.

La idea de habilitar link puntual para dicho propósito, radica en hacerle frente, por ejemplo, a casos de transferencias no formalizadas, el uso indebido de vehículos por parte de terceros, la vinculación involuntaria a hechos ilícitos, entre otros que terminan vinculados a la suplantación de identidad o registros fraudulentos.

Si necesitas o te interesa hacer uso de nuevo servicio digital activado por parte de la SUNARP, solo pulsa este enlace, y como primer paso para verificar tu titularidad como propietario de uno o varios automóviles inscritos en Registro de Propiedad Vehicular, valida tu correo electrónico llenando el formulario y haciendo clic en “enviar código”.

Recuerda que la plataforma como tal figura habilitada 24/7, y mediante búsqueda puntual puede prevenirte de “contingencias legales, económicas y administrativas, tales como demandas, responsabilidad civil, multas o investigaciones penales vinculadas a un vehículo que el ciudadano ya no posee materialmente”.

¿NECESITAS OBTENER LOS DATOS DE PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS? REVISA LINK HABILITADO POR SUNARP

La importancia de diversos trámites radica muchas veces en la consulta de datos como aquellos relacionados a automóviles y sus propietarios gracias a plataforma que habilita la SUNARP gratuitamente.

El servicio brindado sin costo alguno, hoy te permite obtener información detallada acerca de los vehículos que figuran registrados en base de datos de dicha entidad gubernamental, siendo los siguientes pasos los mismos a partir de los cuales tienes la chance de verificarla:

Ingresa a plataforma única de la SUNARP

Pulsa donde dice “ACCEDE A NUESTROS SERVICIOS EN LÍNEA DE MANERA FÁCIL Y SEGURA” .

. Una vez dentro, busca “SERVICIOS GRATUITOS” y dale clic a “CONSULTA VEHICULAR”

En Datos de Búsqueda solo coloca el número de placa del auto que deseas ubicar para obtener información sobre sus características .

. Tras colocar el código captcha solicitado, finalmente te deben aparecer los datos relacionados a la consulta vehicular realizada.

Con respecto a la búsqueda como tal, la SUNARP remarca que el acceso de forma gratuita a los datos de los vehículos registrados a nivel nacional, suele producirse para facilitar el desarrollo de las operaciones de transferencia, y asimismo ayudar a “contrarrestar los actos ilícitos y delictivos que afectan la seguridad ciudadana” y el patrimonio de cada propietario.

LA LISTA DE DATOS QUE PUEDES OBTENER MEDIANTE LA CONSULTA VEHICULAR VÍA SUNARP