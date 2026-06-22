Con la llegada del mes de julio y las Fiestas Patrias, miles de trabajadores en el Perú esperan con expectativa el depósito de la primera gratificación del 2026. Este beneficio económico es un derecho laboral fundamental que alivia los bolsillos de las familias peruanas y dinamiza la economía. Sin embargo, tanto empleadores como empleados suelen tener dudas recurrentes sobre los plazos máximos, las penalidades por incumplimiento y la forma correcta de calcular este dinero extra.

A continuación, te presentamos una guía completa, basada en la normativa oficial de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), para que conozcas la fecha exacta de pago y sepas cuánto te corresponde recibir este año.

Fecha límite: ¿Cuándo se paga la primera gratificación del 2026?

De acuerdo con la Ley N° 27735, norma que regula el otorgamiento de las gratificaciones legales en el sector privado, la primera gratificación del año se debe pagar obligatoriamente en la primera quincena de julio.

Para el año 2026, el plazo máximo e improrrogable que tienen las empresas para depositar este dinero es el miércoles 15 de julio de 2026. Este pago corresponde al periodo laborado durante el primer semestre del año (enero a junio). Los empleadores que dejen pasar esta fecha incurrirán en una falta grave ante la legislación laboral.

¿Qué trabajadores tienen derecho a recibir la gratificación de julio?

La legislación laboral peruana establece que tienen derecho a percibir la gratificación de Fiestas Patrias todos los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada (Decreto Legislativo 728), siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:

Estar debidamente registrados en la planilla de la empresa.

Cumplir con una jornada laboral mínima de cuatro horas diarias en promedio.

Haber laborado por lo menos un mes completo dentro del semestre computable (de enero a junio de 2026).

Encontrarse laborando al momento del pago, o estar en goce de vacaciones, licencias con goce de haber, o descansos médicos debidamente subsidiados.

Una novedad legal relevante para este 2026 es el impacto de la Ley N° 32563, promulgada a inicios de año, la cual consolida que los trabajadores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) en el sector público también perciban beneficios equivalentes a un sueldo completo en julio y diciembre, equiparando progresivamente sus derechos con el sector privado.

¿Cómo se calcula el monto de la gratificación en el 2026?

El cálculo de la gratificación toma como referencia la remuneración computable que percibía el trabajador al 30 de junio de 2026. Si trabajaste el semestre completo (de enero a junio), recibirás un sueldo íntegro. El monto base incluye el sueldo básico y la Asignación Familiar (que equivale al 10% de la Remuneración Mínima Vital, es decir, S/ 113 adicionales si tienes hijos menores o universitarios a cargo).

En caso de que no hayas completado los seis meses en la misma empresa, recibirás una gratificación proporcional o trunca, la cual se calcula dividiendo tu sueldo entre seis y multiplicándolo por los meses calendarios completos que efectivamente laboraste. Es importante precisar que las fracciones de mes (los días sueltos) no entran en el conteo legal.

La bonificación extraordinaria: El dinero extra de EsSalud

Un detalle financiero muy importante es que las gratificaciones en el Perú no están sujetas a descuentos de AFP, ONP ni aportes de salud. En su lugar, de acuerdo con la ley, el 9% que el empleador solía pagar a EsSalud se le entrega directamente al trabajador bajo el concepto de Bonificación Extraordinaria.

Por lo tanto, si estás afiliado a EsSalud, recibirás tu gratificación más un 9% adicional. Por ejemplo, si tu sueldo computable es de S/ 2,000, tu gratificación final será de S/ 2,180. En caso de que cuentes con una Entidad Prestadora de Salud (EPS), esta bonificación extraordinaria se reduce al 6.75%.

¿Qué pasa si la empresa no paga la gratificación a tiempo?

Si llega el 16 de julio de 2026 y tu empleador no ha depositado el dinero en tu cuenta sueldo, puedes tomar medidas legales. El incumplimiento de este pago es tipificado como una infracción grave en materia de relaciones laborales.

Los trabajadores afectados pueden presentar una denuncia virtual y anónima ante la SUNAFIL. Esta entidad supervisora está facultada para sancionar a las empresas con multas escalonadas que dependen directamente del tamaño de la organización (micro, pequeña o mediana/grande empresa) y del número de trabajadores afectados. Las multas acumuladas por no pagar este beneficio a tiempo pueden superar las 26 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), afectando seriamente las finanzas del negocio.