La próxima llegada de julio trae consigo uno de los beneficios laborales más esperados por los trabajadores del sector privado en el país: la gratificación por Fiestas Patrias. Sin embargo, determinar la cifra exacta que debe figurar en tu boleta de pago suele generar una profunda y justificada incertidumbre debido a la inclusión de diversos conceptos remunerativos, bonificaciones extraordinarias y los posibles descuentos por días no laborados. Entender cómo se arma este pago es vital para asegurar que el empleador cumpla estrictamente con la normativa vigente y así evitar sorpresas desagradables al momento del depósito. Dedido a esto, a continuación te contamos cómo calcular correctamente este beneficio, qué factores intervienen en el monto final y qué medidas tomar ante cualquier irregularidad.

¿CÓMO SE CALCULA EL VALOR DE LA GRATIFICACIÓN?

Para saber cuánto te toca, la ley dice que debes tomar como base tu sueldo mensual vigente. El cálculo se realiza considerando el tiempo total de servicios prestados dentro del semestre; para el caso específico de julio, se computan los meses transcurridos entre enero y junio.

Si trabajaste los seis meses completos, te corresponde un sueldo completo. Si trabajaste menos tiempo, el pago será menor. Para obtener este valor, se divide la remuneración entre seis y el resultado se multiplica por la cantidad de meses efectivamente trabajados.

Es importante aclarar que, aunque la ley exige pagar por meses completos, si una empresa decide pagar también por los días trabajados, eso ya depende de cada empleador.

¿QUÉ CONCEPTOS SE INTEGRAN AL MONTO DE LA GRATIFICACIÓN?

Más allá del sueldo base, el cálculo final debe integrar otros ingresos que el trabajador recibe regularmente. Entre los componentes más relevantes destacan:

La asignación familiar, en caso de que el trabajador tenga derecho a ella.

Cualquier otra retribución fija que sea percibida de forma permanente.

Las remuneraciones de carácter variable, como comisiones, bonificaciones o sobretiempo, siempre que estas se hayan cobrado como mínimo en tres oportunidades durante el semestre.

La bonificación extraordinaria, que varía según el tipo de cobertura de salud: un 9% si el trabajador está afiliado a EsSalud o un 6.75% si cuenta con una EPS.

¿DÓNDE PUEDES REALIZAR EL CÁLCULO DE FORMA EFICIENTE?

Para simplificar este proceso y evitar errores matemáticos, existen herramientas digitales diseñadas específicamente para este propósito. Una opción confiable es la Calculadora de Gratificaciones de Buk. Esta plataforma permite ingresar datos como el sueldo base, la asignación familiar, las remuneraciones variables y el tipo de seguro de salud, obteniendo un cálculo rápido que se alinea con la normativa peruana, facilitando así la verificación del monto que te corresponde recibir.

¿QUÉ ACCIONES TOMAR ANTE UN DEPÓSITO INCOMPLETO O AUSENTE?

El incumplimiento de este pago es una falta grave sujeta a fiscalización por parte de Sunafil. Si al llegar el 15 de julio el dinero no ha sido depositado, el trabajador cuenta con los mecanismos necesarios para exigir sus derechos, sin que esto implique una renuncia a su protección.

El procedimiento para denunciar es sencillo y totalmente confidencial: el afectado debe recopilar documentos probatorios como contratos o boletas, e ingresar al portal oficial de Sunafil para registrar su caso. Este proceso no exige obligatoriamente la presencia de un abogado, y puede derivar en inspecciones laborales y sanciones pecuniarias para la empresa, las cuales, dependiendo del tamaño de la organización y el número de perjudicados, pueden superar los 130 mil soles, según explica Perú21.

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