El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), a través de su Comisión de Procedimientos Concursales, realizará un remate público de bienes inmuebles provenientes de procesos concursales. La subasta incluirá casas, departamentos, terrenos, oficinas y otros predios ubicados en diferentes zonas del país, ofreciendo alternativas para quienes desean invertir o adquirir una propiedad por debajo del valor de mercado.

Según la convocatoria oficial, algunos inmuebles tendrán un precio base desde S/ 27.400, aunque también habrá propiedades de mayor valor dependiendo de sus características, ubicación y extensión. La relación completa de bienes, así como sus condiciones, tasaciones y bases del remate, fue publicada por Indecopi para que los interesados puedan revisar toda la información antes del proceso de adjudicación.

¿Qué inmuebles rematará Indecopi este 30 de junio?

De acuerdo con la información oficial, Indecopi subastará 33 inmuebles embargados en procesos de ejecución de sanciones y deudas contra empresas y personas naturales. El catálogo incluye casas, departamentos, locales comerciales, oficinas y terrenos ubicados en Lima Metropolitana y en regiones como La Libertad, Lambayeque, Piura y Arequipa, entre otras.

Los precios base varían según ubicación, metraje y estado del bien, pero varios lotes arrancan por debajo de los S/ 30.000 y otros se sitúan en tramos intermedios que resultan competitivos frente al mercado inmobiliario tradicional. Estos bienes provienen de embargos derivados de procedimientos sancionadores o deudas no pagadas, y se rematan para recuperar montos a favor del Estado o de consumidores.

Dónde y a qué hora será el remate

El evento se realizará el martes 30 de junio a partir de las 8:45 a. m. en la sede central de Indecopi, ubicada en la avenida Del Aire 384, San Borja, a la altura de la cuadra 15 de la avenida Canadá. El ingreso es presencial y bajo un formato de subasta pública: la martillera o el martillero irá llamando uno a uno los inmuebles del catálogo, indicando el precio base y recibiendo las posturas de los participantes.

La recomendación de la entidad es llegar con suficiente anticipación. Tanto Indecopi como los avisos publicados en medios señalan que los interesados deben presentarse al menos 20 minutos antes del inicio, ya que hay un proceso de registro y verificación de documentos previo a la participación efectiva en la sala. Quienes lleguen tarde o con documentos no válidos pueden quedar fuera del remate.

Requisitos clave para participar como postor

Para poder pujar por una casa, terreno o local, el primer requisito es portar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente; documentos vencidos no son aceptados. En el caso de extranjeros, las reglas suelen pedir carnet de extranjería u otro documento reconocido, siempre en vigor.

Además, cada postor debe acreditar un monto no menor al 10% del valor de tasación del inmueble que desea adquirir, conocido en estos procesos como “oblaje”. Ese monto se presenta en efectivo o mediante cheque de gerencia a nombre de Indecopi; si la persona no gana la subasta, el oblaje le es devuelto al final del acto. Si alguien participa como representante de una persona natural o de una empresa, debe llevar un poder vigente inscrito en Registros Públicos (Sunarp) que lo faculte a actuar en su nombre.

Consejos básicos antes de pujar por una propiedad

Especialistas y guías de remates recomiendan no llegar “a ciegas” al remate. Antes de decidir por qué inmueble pujar, es importante revisar con detalle el catálogo oficial de Indecopi: tipo de bien, metraje, ubicación exacta, porcentaje de propiedad que se remata, cargas o gravámenes, y el valor de tasación. Si es posible, conviene visitar la zona o buscar referencias del entorno (servicios, accesos, seguridad, valor de mercado) para evaluar si el precio base realmente es una oportunidad.

También se sugiere definir de antemano un límite máximo de oferta para evitar dejarse llevar por la emoción de la puja. En algunos casos, los bienes rematados pueden requerir trámites adicionales (desocupación, regularización de servicios, pagos municipales), por lo que resulta útil consultar con un abogado o con personas que ya hayan participado en remates de este tipo.

Por qué Indecopi realiza estos remates y dónde informarse más

Los remates de inmuebles forman parte de los procesos de ejecución que Indecopi aplica para cobrar multas y sanciones firmes, así como para cumplir resoluciones que ordenan pagar a consumidores o terceros afectados. En vez de dejar los bienes embargados inmovilizados, la institución los subasta y utiliza lo recaudado para cancelar las deudas, siguiendo las reglas de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.

Quienes deseen más detalles pueden revisar el catálogo oficial publicado en la web institucional del Indecopi, en la sección de remates de inmuebles, o comunicarse con la martillera pública responsable del evento a través de los teléfonos y correos que figuran en las notas oficiales y comunicados de prensa. Allí encontrarán la relación completa de los 33 inmuebles, con su precio base, ubicación y número de lote, así como un resumen claro de los requisitos para participar sin sorpresas.