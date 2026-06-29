El remate público organizado por Indecopi pondrá a la venta inmuebles ubicados en distintas regiones del país con precios base desde S/ 27.400. (Foto: Difusión)
El remate público organizado por Indecopi pondrá a la venta inmuebles ubicados en distintas regiones del país con precios base desde S/ 27.400. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), a través de su Comisión de Procedimientos Concursales, realizará un remate público de bienes inmuebles provenientes de procesos concursales. La subasta incluirá casas, departamentos, terrenos, oficinas y otros predios ubicados en diferentes zonas del país, ofreciendo alternativas para quienes desean invertir o adquirir una propiedad por debajo del valor de mercado.