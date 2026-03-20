La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha emitido una alerta urgente dirigida a los ciudadanos que actuarán como miembros de mesa en los próximos comicios del 12 de abril. Tras el sorteo oficial, la entidad busca asegurar que los seleccionados no solo conozcan su designación, sino que comprendan la magnitud de las responsabilidades que asumirán en una jornada donde se definirá el futuro político del país con la elección de múltiples cargos públicos. Por lo tanto, con el objetivo de evitar contratiempos en la instalación de las mesas y asegurar que los miembros de mesa dominen los procedimientos de sufragio para los diversos cargos en disputa, la entidad electoral recuerda que la capacitación es un paso obligatorio para garantizar la transparencia y eficiencia del proceso democrático. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL ES LA ADVERTENCIA QUE HA LANZADO LA ONPE A LOS CIUDADANOS ELEGIDOS COMO MIEMBROS DE MESA?

A través de sus canales oficiales y redes sociales, la autoridad electoral ha puesto en marcha una campaña de comunicación para convocar a quienes deben liderar las mesas de sufragio.

“¡La cuenta regresiva para el 12 de abril ya empezó! Si fuiste elegido miembro de mesa y aún no te capacitaste, estás a tiempo”, manifestó, enfatizando en la importancia de la instrucción técnica.

El aviso busca sensibilizar a los seleccionados sobre la complejidad de las Elecciones Generales 2026, donde se procesarán actas para presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino.

La ONPE ha sido enfática al señalar que “prepararse para cada etapa de la jornada” es un compromiso ineludible para quienes deseen ejercer su cargo con éxito y sin contratiempos legales o logísticos, según informa la plataforma Líbero.

(Foto: ONPE)

¿CÓMO SE PUEDEN REALIZAR LAS CAPACITACIONES VIRTUALES Y PRESENCIALES?

Los ciudadanos pueden capacitarse vía online accediendo al portal ONPEDUCA desde cualquier dispositivo con internet, ya sea una tablet, computadora o celular. El proceso es sencillo: basta con ingresar al enlace oficial y validar la identidad con el número de DNI y la fecha de nacimiento. En este espacio, los usuarios encontrarán “materiales descargables que complementarán la preparación y que serán útiles para el día de la elección”, permitiendo un estudio autodidacta y profundo.

Complementando la oferta digital, se han establecido dos fechas críticas para el entrenamiento en persona. Los domingos 29 de marzo y 5 de abril se llevarán a cabo las jornadas nacionales de capacitación presencial en diversos centros de votación. Esta modalidad permite a los ciudadanos practicar con el material físico y despejar dudas operativas directamente con los especialistas antes del día central de los comicios.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS POR EL DESEMPEÑO DEL CARGO?

Cumplir con la labor de conducir la mesa de sufragio trae consigo incentivos específicos. Aquellos que completen la jornada entera, desde la apertura a las 6:00 a. m. hasta el cierre del escrutinio, recibirán una retribución económica de 165 soles.

Asimismo, la ley garantiza un “día de descanso laboral no compensable” para el lunes siguiente, beneficio que se extiende tanto a trabajadores del sector público como del privado.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE NO ASISTIR A LA JORNADA ELECTORAL?

Ignorar el llamado de la ONPE conlleva sanciones económicas. Aquellos ciudadanos que, habiendo sido elegidos como titulares o suplentes, no se presenten a cumplir su función o se nieguen a integrarse a la mesa cuando sea necesario ante la ausencia de sus compañeros, deberán pagar una multa de 275 soles.

Es importante destacar que esta sanción es independiente de la multa por no acudir a votar; por lo tanto, un integrante que no asista y tampoco emita su voto podría enfrentar un doble castigo económico acumulado.

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