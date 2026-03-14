Por Redacción EC

A pocas horas de iniciarse oficialmente el Año Escolar 2026, más de 6,2 millones de estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria regresarán a las aulas para continuar con su desarrollo académico. Por lo general, es habitual que los niños experimenten una serie de emociones durante los primeros días de clases, como nerviosismo, ansiedad o estrés. Ante ello, es indispensable que la familia esté presente y mantenga una escucha activa para tomar las medidas necesarias en estos casos. Sin embargo, existen otras situaciones que lleva a los menores a escenarios ciertamente complicados, como la separación de los padres. Esto genera, sin duda, un dilema sobre quién sería la persona encargada de tomar la decisión respecto a la matrícula o el pago de la pensión del colegio. Frente a este complejo contexto, una especialista de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) dio a conocer el procedimiento que establece la ley en estos tipos de circunstancias. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.