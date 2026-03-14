A pocas horas de iniciarse oficialmente el Año Escolar 2026, más de 6,2 millones de estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria regresarán a las aulas para continuar con su desarrollo académico. Por lo general, es habitual que los niños experimenten una serie de emociones durante los primeros días de clases, como nerviosismo, ansiedad o estrés. Ante ello, es indispensable que la familia esté presente y mantenga una escucha activa para tomar las medidas necesarias en estos casos. Sin embargo, existen otras situaciones que lleva a los menores a escenarios ciertamente complicados, como la separación de los padres. Esto genera, sin duda, un dilema sobre quién sería la persona encargada de tomar la decisión respecto a la matrícula o el pago de la pensión del colegio. Frente a este complejo contexto, una especialista de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) dio a conocer el procedimiento que establece la ley en estos tipos de circunstancias. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUIÉN ES EL ENCARGADO DE ELEGIR EL COLEGIO DE LOS HIJOS TRAS UNA SEPARACIÓN?

En una entrevista para RPP, la profesora de la carrera de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), Wendy Ledesma, explicó que, tras la separación de los padres, suelen surgir dudas sobre quién toma las decisiones en favor del bienestar de los hijos, y que no necesariamente es quien asume las responsabilidades económicas. De acuerdo con la abogada, en caso de existir una tenencia compartida, ambos padres deben ejercer en igualdad de condiciones sus derechos y obligaciones en el cuidado de sus hijos. Es decir, no se podrán cambiar o tomar ciertas decisiones sobre el menor sin el acuerdo de ambos, siempre que exista una conciliación notarial o una resolución judicial.

#GestiónEducativa #matriculasabiertas #ColegioPrivado #patriapotestad ♬ Epic Music(863502) - Draganov89 @gestioneducativa Padres separados: ¿se deben entregar los documentos dos veces? 👩‍👦📄 💬 Comenta si quieres conocer cómo actuar correctamente ante cualquier solicitud o reclamo. ⚖️ En muchos colegios, estos casos generan conflictos innecesarios por falta de criterios claros o documentos actualizados. Recuerda: la patria potestad se ejerce de forma conjunta 👥 y el colegio no está obligado a duplicar la entrega de libretas, constancias, fichas u otra documentación, siempre que la comunicación esté formalmente registrada. 📘 El Contrato de Servicios Educativos, 📙 el Reglamento Interno, y 📗 el Comunicado de Condiciones de Matrícula deben establecer con claridad cómo se maneja la información y la representación del estudiante en casos de separación o desacuerdo entre padres. 🎯 En Gestión Educativa, hemos actualizado los Modelos 2026, que incluyen cláusulas y comunicados específicos para proteger a tu colegio frente a conflictos familiares. Si aún no cuentas con documentos adaptados a estas situaciones, este video te va a orientar. #padresseparados

De esta manera, si se detecta que uno de los padres realizó algún cambio de institución o la matrícula sin previo aviso, esto podría dar lugar a denuncias por vulneración de derechos o por desobediencia en el acuerdo establecido en una conciliación. Así, Ledesma indicó que debe primar el dialogo para el bienestar del menor. “Muchos padres o madres creen que, por pagar la pensión alimentaria, tienen la potestad para tomar todas las decisiones sobre la vida de sus hijos, sin consulta previa. Pero no es así. El futuro de los hijos no es una decisión unilateral. Hacerlo de esa manera puede generar un conflicto judicial que termine siendo evaluado bajo el principio del interés superior del niño”, sostuvo.

¿QUÉ ACTITUDES EN ESCOLARES PODRÍAN SER SEÑAL DE BULLYING, SEGÚN ESSALUD?

El inicio del Año Escolar 2026 genera gran entusiasmo entre muchos estudiantes; sin embargo, para otro grupo representa una situación de riesgo, ya que podrían enfrentarse a diversos casos de hostigamiento en las aulas. De esta manera, la jefa del Servicio de Psicología del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, la psicóloga Pahola Albújar Chávez, explicó, a través de una entrevista a la Agencia Andina, la importancia de identificar, desde los primeros días de clases, los casos de bullying en los menores, lo cual buscan perjudicar emocional y físicamente.

Según la especialista, el rechazo escolar, el aislamiento social, las bajas calificaciones y los trastornos del sueño o del apetito, entre otros, son algunas de las señales que pueden ayudar a detectar el acoso escolar. Esto podría llevar a que el niño tenga una baja autoestima, depresión, estrés, trastornos de ansiedad y dificultades para relacionarse con sus demás compañeros. Por consiguiente, la psicóloga recomendó a los padres de familia a prestar mucha atención a las actitudes de sus hijos y demostrarles empatía. Por su parte, instó a los docentes a mantenerse en alerta ante cualquier cambio de conducta en sus alumnos.

Finalmente, indicó que, si se detecta una situación de bullying en el salón, lo primordial será cuidar su bienestar emocional y brindarle apoyo psicológico. “A diferencia de una agresión ocasional entre dos personas en igualdad de condiciones, el acoso escolar se caracteriza por su reiteración y por afectar a un estudiante que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Si los chicos presentan irritabilidad, ansiedad, dejan de hacer las actividades que normalmente hacían, presentan dolores físicos, falta de sueño o un comportamiento distinto al habitual, pueden estar siendo víctimas de acoso escolar”, sostuvo Albújar a dicho medio.