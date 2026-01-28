Con la apertura de inscripciones para el próximo Año Escolar, numerosas familias comienzan a juntar papeles exigidos por colegios estatales y particulares. Entre las exigencias más frecuentes figura entregar una reproducción del registro de alumbramiento del niño, respaldo que confirma datos personales y parentesco del escolar.

Ante esa exigencia creciente, Reniec aclaró que la gestión puede completarse por internet, evitando desplazamientos físicos. El proceso se encuentra habilitado en su portal oficial y posibilita descargar una constancia certificada en archivo PDF, con validez tanto en inscripciones presenciales como en registros realizados a distancia.

¿Necesitas el acta para la matrícula 2026? Reniec explica cómo obtenerla en línea

• Comprobación previa: acceder al portal de certificados civiles del organismo y confirmar que el nacimiento del niño figure en versión digital.

• Cancelación del derecho: efectuar el abono de 10.30 soles utilizando billetera electrónica, entidad bancaria autorizada o pasarela estatal, guardando la constancia correspondiente.

• Ingreso al servicio: volver a la web institucional, seleccionar la alternativa de emisión certificada y aceptar las condiciones establecidas.

• Carga de información: consignar los datos del solicitante, incluyendo documento de identidad, día de nacimiento, email y número telefónico.

• Control de autenticidad: digitar la clave remitida al correo previamente registrado.

• Elección del documento: indicar la categoría requerida, señalando la relacionada con alumbramiento.

• Vinculación del beneficiario: completar los datos del menor y asociar el comprobante de pago efectuado.

• Obtención del archivo: generar el certificado y guardarlo en versión PDF para su uso posterior.

¿Cómo pagar tus trámites por medio de Yape?

Actualmente, los ciudadanos pueden generar un código de pago único para realizar sus trámites de forma rápida, segura y cómoda, ya sea desde casa o desde cualquier lugar del país con solo tener internet. A continuación, se detalla cómo utilizar esta nueva plataforma y qué gestiones se pueden pagar a través de ella. Por ello, el Reniec puso a disposición la plataforma “Generación de Tickets para pagos de Tasa” (LINK). Su funcionamiento es sencillo y se realiza siguiendo estos pasos:

Ingresa a la web oficial del Reniec. Completa tus datos personales y selecciona el trámite que deseas realizar.

Genera tu código único de 14 dígitos. Este identificador será necesario para efectuar el pago y solo será vigente durante el día de emisión.

Elige tu canal de pago:

Yape: Abre la app, entra a “Yapear Servicios”, selecciona “Trámites y Tributos” y busca “Reniec”. Luego ingresa el código generado y confirma la operación.

Agente BCP: Indica al agente el código de pago y el nombre del trámite para realizar la transacción en segundos. Una vez realizado el pago, el sistema valida automáticamente la operación, permitiendo que el trámite se active en cuestión de minutos. Este proceso reduce el riesgo de errores, elimina la necesidad de comprobantes físicos y brinda una experiencia más ágil para los usuarios, según comparte Perú Retail.