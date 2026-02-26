No abonar el peaje en Lima y en las carreteras concesionadas del país ya no se considera una infracción leve. Los conductores de vehículos particulares, taxis o colectivos que buscan eludir este pago afrontan ahora penalidades más estrictas, luego de la modificación del Reglamento Nacional de Tránsito promovida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

ESTO PODRÍA PASARTE SI CRUZAS UN PEAJE EN LIMA Y NO PAGAS

Desde enero de 2025, el Gobierno fortaleció la normativa para sancionar estas conductas que perjudican los ingresos destinados al mantenimiento de vías y a la seguridad en el tránsito. Las disposiciones contemplan penalidades económicas más altas y medidas administrativas que pueden repercutir tanto en el vehículo como en el brevete del conductor. Conoce qué sucede si atraviesas una caseta sin cancelar la tarifa, de qué manera se identifica la falta y cuáles son las implicancias concretas que podrías asumir.

Evitar el pago de un peaje ya no es solo una falta administrativa leve. Actualmente, esta conducta está tipificada como una infracción muy grave cuando el conductor utiliza rutas no autorizadas para esquivar la estación de cobro o atraviesa el peaje sin realizar el pago correspondiente. La normativa vigente establece que estas acciones pueden dar lugar a sanciones económicas y medidas preventivas inmediatas.

Entre las principales consecuencias se encuentran:

Multas que alcanzan el 12 % de una Unidad Impositiva Tributaria, equivalente a S/ 660 en 2026.

Internamiento preventivo del vehículo involucrado.

Retención de la licencia de conducir del responsable.

Estas medidas buscan frenar una práctica que se había vuelto frecuente en algunas vías concesionadas.

Foto: GEC. / JOEL ALONZO

¿CUÁLES SON LAS INFRACCIONES M45 Y M46 Y A QUIÉNES APLICAN?

El Reglamento Nacional de Tránsito incorporó dos nuevas faltas específicas. La infracción M45 sanciona a quienes circulan por caminos no habilitados fuera del Sistema Nacional de Carreteras con el objetivo de evitar el pago del peaje. Esta conducta es considerada muy grave debido al riesgo que implica para la seguridad vial y la infraestructura.

Por otro lado, la infracción M46 se aplica cuando el conductor ocasiona daños materiales a las casetas, barreras u otros elementos del peaje. Ambas faltas comparten sanciones similares, ya que el Estado busca proteger tanto la integridad de las vías como los recursos destinados a su mantenimiento y operación.

¿CÓMO SE REGISTRA UNA EVASIÓN DE PEAJE SIN INTERVENCIÓN DIRECTA?

En Lima, el control del pago de peajes no depende de la presencia de personal ni de barreras físicas. Las estaciones cuentan con sistemas automatizados que identifican los vehículos mediante cámaras de reconocimiento de placas, tecnología similar a la utilizada para las fotopapeletas.

Cuando un auto cruza el peaje, el sistema registra:

Número de placa.

Fecha y hora exactas.

Carril y sentido de circulación.

Verificación de si hubo un pago válido.

Si no se detecta el pago, el evento queda registrado como evasión y se genera un respaldo digital con imágenes y, en algunos casos, videos del cruce.

FOTO: JOEL ALONZO/GEC / JOEL ALONZO

¿CUÁNDO SE APLICA LA SANCIÓN Y POR QUÉ SE ENDURECIERON LAS MEDIDAS?

El registro de evasión no se traduce automáticamente en una multa inmediata. La información queda almacenada y puede ser utilizada posteriormente en operativos de control, trámites vehiculares o procedimientos administrativos. En muchos casos, las consecuencias aparecen cuando el conductor acumula varias evasiones o es intervenido por la autoridad competente.

Según las entidades reguladoras, el endurecimiento de las sanciones busca:

Garantizar la sostenibilidad financiera de las concesiones viales.

Evitar el deterioro de la infraestructura.

Reducir conductas peligrosas que podrían causar accidentes.

Proteger la inversión privada y evitar el uso de fondos públicos para cubrir pérdidas.

