El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) pone a disposición de los ciudadanos diversos servicios que permiten actualizar información personal y realizar trámites relacionados con la rectificación de datos en el Documento Nacional de Identidad (DNI). Entre los elementos que pueden modificarse se encuentra la firma o rúbrica, considerada un dato de identificación importante que requiere atención especial. La plataforma digital de RENIEC está habilitada para guiar a los usuarios de manera ordenada y detallada, indicando cada paso necesario para completar el procedimiento correctamente. Además, el sistema permite verificar los requisitos previos, agendar citas si fuera necesario y confirmar la validez de la actualización una vez realizada. Este servicio no solo agiliza los trámites, sino que también garantiza que los documentos oficiales reflejen información precisa y actualizada, reduciendo posibles inconvenientes legales o administrativos.

¿Qué debo presentar para cambiar mi firma?

Recibo de pago del Banco de la Nación por un monto de S/ 30.00* (por derecho a trámite).

En uno de nuestros centros de atención del Reniec , debe tomarse una foto de manera gratuita (captura en vivo), entregando su recibo de pago impreso. Así mismo, debe firmar el formato de su trámite, el cual le entregará el registrador del Reniec. Si la agencia no contara con el servicio de fotografía gratuita, debe llevar una foto actual, impresa, tamaño pasaporte, sin marco, no porosa, a color, con fondo blanco, de frente, con el rostro y orejas descubiertos, sin sonreir, sin lentes, sin retoques y sin prendas en la cabeza.

debe tomarse una foto de manera gratuita (captura en vivo), entregando su recibo de pago impreso. Así mismo, debe firmar el formato de su trámite, el cual le entregará el registrador del Reniec. Si la agencia no contara con el servicio de fotografía gratuita, debe llevar una foto actual, impresa, tamaño pasaporte, sin marco, no porosa, a color, con fondo blanco, de frente, con el rostro y orejas descubiertos, sin sonreir, sin lentes, sin retoques y sin prendas en la cabeza. Al llenar el formulario, firmar de la nueva forma que desee.

* El pago de la tasa de trámite lo puede realizar en el Banco de la Nación o pago en línea a través de nuestra página web.

¡Olvídate de las filas! Paga todos tus trámites de RENIEC en segundos desde Yape en 2026: mira AQUÍ cómo hacerlo

Actualmente, los ciudadanos pueden generar un código de pago único para realizar sus trámites de forma rápida, segura y cómoda, ya sea desde casa o desde cualquier lugar del país con solo tener internet. A continuación, se detalla cómo utilizar esta nueva plataforma y qué gestiones se pueden pagar a través de ella. Por ello, el Reniec puso a disposición la plataforma “Generación de Tickets para pagos de Tasa” (LINK). Su funcionamiento es sencillo y se realiza siguiendo estos pasos:

Ingresa a la web oficial del Reniec. Completa tus datos personales y selecciona el trámite que deseas realizar.

Genera tu código único de 14 dígitos. Este identificador será necesario para efectuar el pago y solo será vigente durante el día de emisión.

Elige tu canal de pago:

Yape : Abre la app, entra a “Yapear Servicios”, selecciona “Trámites y Tributos” y busca “Reniec”. Luego ingresa el código generado y confirma la operación.

: Abre la app, entra a “Yapear Servicios”, selecciona “Trámites y Tributos” y busca “Reniec”. Luego ingresa el código generado y confirma la operación. Agente BCP: Indica al agente el código de pago y el nombre del trámite para realizar la transacción en segundos. Una vez realizado el pago, el sistema valida automáticamente la operación, permitiendo que el trámite se active en cuestión de minutos. Este proceso reduce el riesgo de errores, elimina la necesidad de comprobantes físicos y brinda una experiencia más ágil para los usuarios, según comparte Perú Retail.

¿Quiénes pueden acceder al DNI gratis en 2026?

A través de la Resolución Jefatural n.° 000213-2025/JNAC/RENIEC, publicada en el boletín oficial del Diario El Peruano, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la entrega gratuita de 470 000 Documentos Nacionales de Identidad electrónicos (DNIe) para todo el 2026. Así, la ejecución de esta norma se realizará con cargo a los recursos presupuestales asignados a la institución. Por otra parte, esta buena noticia está dirigida exclusivamente a los menores de 0 a 16 años, incluidos los recién nacidos atendidos en establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa) y de EsSalud, así como a niños y adolescentes en situación de pobreza o pobreza extrema que necesiten actualizar su fotografía.

Eso no es todo, en el caso de los niños de 0 a 1 año se les podrá realizar trámites de inscripción y emisión del DNI electrónico en los centros de atención de la Dirección de Servicios Registrales. Asimismo, esta norma alcanza a los ciudadanos mayores de edad que consignen de forma expresa su condición de donantes de órganos y tejidos para fines de trasplante o injerto después de su fallecimiento, así como a las personas con discapacidad (PCD), tanto mayores como menores de edad, que acrediten dicha condición de acuerdo con la normativa vigente. Por último, la resolución también autoriza para el personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco de los procesos electorales 2026.