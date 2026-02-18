¿No te gusta tu nombre? Este es el trámite que debes hacer ante el Poder Judicial para cambiarlo

Por Redacción EC

En Perú, muchas personas optan por modificar el nombre registrado en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) por distintos motivos, como correcciones, faltas de información o para prevenir situaciones de acoso o discriminación. Para realizar este cambio, suelen buscar orientación adecuada sobre cómo presentar los documentos ante el Poder Judicial y dar inicio a los trámites correspondientes. Los jueces revisarán cada caso y, dentro de los plazos establecidos, podrán otorgar una resolución favorable que proteja la identidad y dignidad de la persona. A continuación, te explicamos todo lo que necesitas conocer sobre este proceso.

