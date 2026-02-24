En Perú, los Elecciones Generales de 2026 se celebrarán el 12 de abril. Ese día, más de 27 millones de personas acudirán a las urnas para elegir al jefe de Estado, vicepresidentes, senadores, diputados y delegados ante el Parlamento Andino, quienes asumirán funciones por un quinquenio. En este escenario, la intervención de la ciudadanía es fundamental, ya sea desempeñándose como integrante de mesa o ejerciendo el derecho al voto en el local asignado.

Frente a la ausencia injustificada durante la jornada electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha dispuesto penalidades económicas. Estas medidas no solo contemplan el abono de una sanción monetaria, sino que también pueden ocasionar dificultades al gestionar diversos procedimientos administrativos. A continuación, revisa la información esencial que debes considerar.

¿No votarás? Estas son las multas y sanciones que enfrentarás en las Elecciones 2026

El próximo domingo 12 de abril será una fecha importante para la historia del Perú, debido a que se elige a nuevas autoridades, entre ellas al presidente de la República, quien gobernará el país por los siguientes cinco años. En ese sentido, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la ciudadanía podrá conocer si fue seleccionada como miembro de mesa a través de sus plataformas oficiales (LINK). Sin embargo, si el día de las elecciones la persona que ocupa un cargo de titular o suplente decide no acudir a cumplir su función, recibirá una multa de S/ 275. Aunque tienen la oportunidad de justificar su inasistencia mediante excusas o justificaciones formales ante la ONPE o el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Así, en cuanto a la ciudadanía que no se acerque a su local de votación para emitir su voto, también serán acreedores de una sanción económica que dependerá de la clasificación del distrito del elector. Es decir, si una persona vive en una zona considerada como pobreza extrema, la multa asciende a S/ 27.50, mientras que los que residen en comunas consideradas pobre, la multa es de S/ 55. En el caso de habitar en un distrito considerado no pobre, la multa llega a S/ 110. Por último, para conocer si una persona cuenta con una multa electoral, el JNE puso a disposición una página web (ENLACE) que permite conocer con solo DNI si fuiste sancionado.

Las consecuencias de no pagar una multa electoral

Las sanciones por no acudir a votar o incumplir la función de miembro de mesa en estas Elecciones Generales 2026, conlleva a la imposición de una multa electoral, conforme comparte América TV, y son:

La prohibición para realizar procesos judiciales o administrativos.

No se podrá realizar actos notariales.

Estará impedido de inscribirse en cualquier programa social.

No podrá obtener una licencia de conducir.

Estará impedido de salir del país.

No podrá realizar ningún acto respecto a su estado civil (matrimonio, divorcio, etc.)

No podrá ser nombrado funcionario público.

Cómo confirmas si eres miembro de mesa

De acuerdo con el cronograma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), este jueves 29 de enero a las 10:45 am se ha realizado el sorteo de miembros de mesa y se ha seleccionado a 834.660 ciudadanos que cumplirán con su deber cívico desde los locales de votación. En este LINK de la ONPE podrás consultar si eres miembro de mesa. Solo ingresa tu DNI y revisa si has sido asignado en algún puesto de tu local de votación.