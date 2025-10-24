El voto digital sería una de las principales innovaciones en las Elecciones Generales 2026, ya que permitirá que los electores priorizados puedan sufragar desde cualquier lugar con acceso a internet. Sin embargo, para poder registrarse y participar mediante esta modalidad, es indispensable contar con el DNI electrónico y recordar la clave PIN asociada al documento.

Si no recuerdas tu clave o necesitas actualizarla, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ofrece alternativas presenciales y virtuales para recuperarla de forma gratuita. Este paso es clave para completar la inscripción al voto digital que se habilitará desde el 29 de octubre. A continuación, te contamos cómo hacerlo y qué debes tener en cuenta para participar.

¿QUÉ ES EL PIN DEL DNI ELECTRÓNICO?

El PIN es una clave personal de seis dígitos que se crea cuando una persona recoge o renueva su DNI electrónico en una oficina del Reniec. Este código funciona como una contraseña y se almacena de forma encriptada dentro del chip del documento, lo que garantiza su seguridad.

César Rosales, subdirector de Servicios de Certificación Digital del Reniec, explicó a RPP que “el PIN se graba dentro del chip de manera segura, no es accesible a simple vista y nadie puede leerlo”. Añadió que la institución no conserva esa información en sus bases de datos. “La única persona que conoce y protege este PIN es el ciudadano”, aseguró. Debido a esto, se recomienda memorizarlo y evitar compartirlo con terceros.

(Fuente: El Peruano)

¿CÓMO ACTUALIZAR O CAMBIAR EL PIN SI LO OLVIDÉ?

Si olvidaste tu clave o el sistema la bloqueó, puedes generar una nueva tanto en línea como de manera presencial en una agencia del Reniec. En el caso del trámite virtual, se debe acceder a la plataforma Ciudadano Digital y contar con una lectora de tarjetas inteligentes (smartcard), además de tener instalada la aplicación ID Perú en el celular.

El proceso digital incluye los siguientes pasos:

Ingresa al portal Ciudadano Digital del Reniec, selecciona “Iniciar” y acepta los términos y condiciones. Elige la opción “Cambio de PIN del DNI electrónico”. Conecta la lectora de tarjetas a la computadora e inserta tu DNI electrónico. Escribe tu número de documento y valida el chip. Abre la aplicación ID Perú en tu celular, escanea el código QR que aparece en la web y realiza la verificación facial tomando una selfie. Crea una nueva clave PIN escribiendo dos veces los seis dígitos que desees. No se requiere ingresar la clave anterior. Espera el ícono de confirmación y retira tu DNI de la lectora. El cambio se habrá realizado exitosamente.

Reniec solo emitirá el DNI electrónico 3.0.

¿CUÁNDO Y CÓMO INSCRIBIRSE PARA EL VOTO DIGITAL?

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el registro para el voto digital estará disponible entre el 29 de octubre y el 13 de diciembre de 2025. Durante ese periodo, los ciudadanos de los 11 grupos priorizados deberán ingresar a votodigital.onpe.gob.pe para confirmar su voluntad de votar de manera remota.

Además, deberán descargar el aplicativo OPEN ID, disponible tanto en la web como en tiendas digitales. Este procedimiento será gratuito, individual y completamente virtual, según informa RPP.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, adelantó que en diciembre se definirá si el sistema digital se aplicará finalmente en los comicios. “Esperamos poder firmar el contrato y, con los resultados de la auditoría y la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, podríamos confirmar o no el uso del voto digital”, señaló.