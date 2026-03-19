Perder el acceso a una clave personal es una situación más común de lo que parece, especialmente cuando se trata de servicios digitales que usamos a diario. En el caso de las billeteras electrónicas, este inconveniente puede generar preocupación inmediata por el manejo del dinero. Sin embargo, existen procedimientos diseñados precisamente para resolver este tipo de contratiempos de forma rápida y segura. Si utilizas Yape y no recuerdas tu contraseña, hay alternativas claras para restablecerla sin mayores complicaciones. El proceso está pensado para que cualquier usuario pueda completarlo sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. A través de unos cuantos pasos dentro de la aplicación, es posible validar tu identidad y crear una nueva clave. Este sistema prioriza la seguridad, por lo que solicitará cierta información para confirmar que eres el titular de la cuenta. Además, el tiempo de recuperación suele ser breve, lo que permite retomar las operaciones en poco tiempo. Es importante seguir cada indicación con atención para evitar errores durante el procedimiento. También se recomienda contar con acceso al número telefónico registrado previamente.

¿Olvidaste tu clave de Yape? Así puedes recuperarla paso a paso

El sistema dispone de un método práctico que permite generar una nueva clave y retomar el ingreso al perfil, facilitando así el uso normal de las operaciones digitales. Esta alternativa está orientada principalmente a personas que crearon su cuenta en Yape empleando su Documento Nacional de Identidad.

Para comenzar con la restauración del acceso, lo primero es ingresar a la aplicación desde el teléfono. Ya dentro de la interfaz inicial, se debe ubicar y pulsar la alternativa “¿Olvidaste tu clave?”. Seguidamente, la plataforma pedirá digitar el número de celular asociado al registro realizado previamente.

Tras ingresar tu número, recibirás un código de validación a través de un mensaje de texto (SMS), el cual deberás introducir en la aplicación para continuar. Como medida de seguridad adicional, Yape te pedirá capturar una fotografía de tu rostro, asegurándote de que la imagen tenga buena iluminación para una correcta validación de tu identidad.

Finalmente, el sistema te permitirá crear una nueva contraseña y confirmarla. Una vez completados estos sencillos pasos, podrás acceder nuevamente a tu cuenta de Yape utilizando tu nueva clave de seguridad.

¿Qué es Yape y qué servicios ofrece?

Yape es un aplicativo móvil con el que puedes enviar y recibir dinero de manera gratuita las 24 horas del día con tan solo el número de tus contactos o escaneando códigos QR de Yape, Visa o Izipay.

Además, cuenta con un servicio de recargas en donde tan solo se necesita el DNI. También ofrece promociones exclusivas para quienes tengan la aplicación y permite el pago de servicios básicos para aquellos que prefieren no salir de casa.

Para registrarte en Yape, tienes tres formas de afiliación:

A través de una Tarjeta BCP.

A través de otras tarjetas Visa (Mibanco, Caja Piura, Caja Sullana, Caja Tacna, Caja Trujillo y Banco de la Nación).

Cuenta Yape con DNI (Solo con tu DNI. Apertura digital de una cuenta de ahorros Yape soles en el BCP, sin tarjeta ni costo de mantenimiento).

¡Paga tus servicios en segundos! Así puedes hacerlo con Yape sin complicarte

Si aún no te animas a probar esta función, tranquilo: es fácil, ágil y está disponible las 24 horas para usuarios con Yape vinculada al BCP o a su DNI. Aquí te explicamos paso a paso cómo usarla y qué detalles conviene revisar para que todo salga sin contratiempos.

-Accede a la opción “Yapear servicios” en el menú principal.

-Escoge la categoría del servicio que deseas pagar (por ejemplo, luz, agua o telefonía).

-Busca la empresa proveedora correspondiente.

-Ingresa el código de cliente, número de suministro u otro identificador que solicite la empresa.