En los últimos años, las soluciones digitales orientadas a pagos y envíos de dinero han experimentado un crecimiento constante en el Perú, favorecidas por la amplia disponibilidad de smartphones y el desarrollo de servicios financieros móviles. Cada vez son más las personas que optan por gestionar sus transacciones desde aplicaciones, desplazando prácticas tradicionales como el uso de efectivo o las extensas esperas en entidades bancarias. Dentro de este panorama, Yape se posiciona como una de las alternativas más populares en el sistema de pagos digitales del país. Lo que inicialmente surgió como una opción básica para transferir dinero entre usuarios, ha evolucionado hacia una plataforma con mayores funcionalidades. Hoy en día, la aplicación brinda la posibilidad de efectuar distintas operaciones financieras directamente desde el teléfono, entre ellas el abono de servicios esenciales como luz, agua y telefonía. En las siguientes líneas, te explicamos el procedimiento para llevar a cabo este proceso de forma rápida y sencilla.

Olvídate de las colas: así puedes pagar tus servicios al instante con Yape

Si aún no te animas a probar esta función, tranquilo: es fácil, ágil y está disponible las 24 horas para usuarios con Yape vinculada al BCP o a su DNI. Aquí te explicamos paso a paso cómo usarla y qué detalles conviene revisar para que todo salga sin contratiempos.

-Accede a la opción “Yapear servicios” en el menú principal.

-Escoge la categoría del servicio que deseas pagar (por ejemplo, luz, agua o telefonía).

-Busca la empresa proveedora correspondiente.

-Ingresa el código de cliente, número de suministro u otro identificador que solicite la empresa.

Así puedes obtener tu constancia de servicio

Al completar cada operación, la aplicación remite de forma automática un e-mail que certifica la cancelación efectuada. Ese comprobante también queda registrado en el historial interno de la plataforma, donde se visualiza junto al nombre de la compañía y la prestación abonada.

Si no lo encuentras en la bandeja de entrada, mantén la calma y revisa las secciones de correo no deseado o spam, ya que en ocasiones se filtra hacia esos espacios. Ten en cuenta, además, que la notificación puede demorarse algunos minutos en llegar, por lo que es recomendable esperar un breve lapso antes de volver a intentarlo.

¿Qué pasa si el pago no se concreta?

Si el pago no se concreta, lo primero es comprobar tu conexión a internet y confirmar que el código o número de recibo ingresado sea correcto. También conviene revisar que no haya pagos pendientes con la empresa proveedora. Ten en cuenta que algunas compañías limitan las transacciones hasta las 7:00 p.m., así que si intentas más tarde, lo mejor es reintentar al día siguiente.

Si la aplicación deja de responder, mantén la calma y espera unos minutos antes de intentarlo de nuevo. Es importante recordar que Yape limita las consultas a 10 por empresa cada 20 minutos; si excedes ese límite, tu cuenta se bloqueará automáticamente por 10 minutos antes de permitir nuevos intentos.