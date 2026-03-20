La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha puesto en marcha una intensa campaña de orientación para que la ciudadanía comprenda las implicancias económicas de faltar a las urnas el próximo 12 de abril. Ante la proximidad de las Elecciones Generales 2026, la entidad busca reducir la inasistencia mediante la difusión de las sanciones financieras que, según la normativa vigente, se aplican de forma proporcional a la situación económica de cada jurisdicción. El cumplimiento de este deber cívico no solo es una responsabilidad democrática, sino también una medida necesaria para evitar bloqueos administrativos en gestiones cotidianas ante el Estado. Conoce a detalle los montos vigentes, las penalidades para los encargados de las mesas y los beneficios que recibirán quienes participen activamente en esta jornada.

¿CUÁLES SON LAS MULTAS POR NO VOTAR?

Las sanciones económicas no son iguales para todos los ciudadanos, ya que dependen de la clasificación del distrito donde reside el elector. Esta categorización responde a criterios establecidos en la normativa electoral vigente.

En zonas consideradas no pobres, la penalidad asciende a 110 soles.

En distritos catalogados como pobres no extremos, el monto se reduce a 55 soles.

En áreas de pobreza extrema, la multa baja a 27.50 soles.

Estas cifras equivalen al 1% y 0,5% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), lo que permite ajustar las sanciones de manera proporcional a la realidad económica de cada zona del país.

Foto: Andina.

¿QUÉ SUCEDE SI UN MIEMBRO DE MESA NO ASISTE?

Las personas designadas como miembros de mesa tienen una responsabilidad clave en el proceso electoral, por lo que las sanciones en caso de incumplimiento son más severas y no dependen del distrito. Quienes no se presenten deberán pagar una multa única de 275 soles, tanto si fueron elegidos como titulares o suplentes.

Además, están obligados a acudir desde las 6 de la mañana, ya que la instalación de las mesas se realiza una hora después. Si un titular no llega a tiempo y un suplente ocupa su lugar, el primero pierde su función, aunque mantiene su derecho a votar, pero igualmente deberá asumir la sanción económica.

¿QUÉ CONSECUENCIAS HAY SI NO PAGAS LA MULTA?

No cancelar la multa electoral puede generar diversas restricciones en trámites cotidianos. El sistema administrativo bloquea procedimientos hasta que la deuda sea regularizada.

Entre las principales limitaciones se encuentran:

La imposibilidad de realizar gestiones notariales.

Dificultades para renovar el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Obstáculos para completar trámites ante entidades públicas.

Esto significa que cualquier gestión oficial quedará suspendida hasta que el ciudadano cumpla con el pago correspondiente, según informa Infobae.

¿EXISTEN BENEFICIOS PARA QUIENES CUMPLEN COMO MIEMBROS DE MESA?

Cumplir con la labor de conducir la mesa de sufragio trae consigo incentivos específicos. Aquellos que completen la jornada entera, desde la apertura a las 6:00 a. m. hasta el cierre del escrutinio, recibirán una retribución económica de 165 soles.

Asimismo, la ley garantiza un “día de descanso laboral no compensable” para el lunes siguiente, beneficio que se extiende tanto a trabajadores del sector público como del privado. Este último beneficio no aplica para los electores que sean tomados de la fila para reemplazar a los ausentes, aunque ellos sí cobrarán el incentivo económico.

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