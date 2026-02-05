En territorio peruano, las Elecciones Generales de 2026 están programadas para el 12 de abril, día en el que más de 27 millones de ciudadanos participarán en el proceso electoral para escoger al presidente de la República, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino, quienes ejercerán funciones durante un periodo de cinco años. En este contexto, la participación ciudadana resulta clave, ya sea cumpliendo el rol de miembro de mesa o asistiendo a sufragar en el local correspondiente. Ante la inasistencia el día de los comicios, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha determinado la aplicación de sanciones económicas, las cuales no solo implican el pago de una multa, sino que también pueden generar inconvenientes al momento de realizar distintos trámites. A continuación, te explicamos todos los detalles que debes tener en cuenta.
CONOCE QUÉ SANCIONES SE APLICARÁN POR NO VOTAR EN LAS ELECCIONES 2026
El próximo domingo 12 de abril será una fecha importante para la historia del Perú, debido a que se elige a nuevas autoridades, entre ellas al presidente de la República, quien gobernará el país por los siguientes cinco años. En ese sentido, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la ciudadanía podrá conocer si fue seleccionada como miembro de mesa a través de sus plataformas oficiales (LINK). Sin embargo, si el día de las elecciones la persona que ocupa un cargo de titular o suplente decide no acudir a cumplir su función, recibirá una multa de S/ 275. Aunque tienen la oportunidad de justificar su inasistencia mediante excusas o justificaciones formales ante la ONPE o el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Así, en cuanto a la ciudadanía que no se acerque a su local de votación para emitir su voto, también serán acreedores de una sanción económica que dependerá de la clasificación del distrito del elector. Es decir, si una persona vive en una zona considerada como pobreza extrema, la multa asciende a S/ 27.50, mientras que los que residen en comunas consideradas pobre, la multa es de S/ 55. En el caso de habitar en un distrito considerado no pobre, la multa llega a S/ 110. Por último, para conocer si una persona cuenta con una multa electoral, el JNE puso a disposición una página web (ENLACE) que permite conocer con solo DNI si fuiste sancionado.
¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS POR NO PAGAR UNA MULTA ELECTORAL?
Las sanciones por no acudir a votar o incumplir la función de miembro de mesa en estas Elecciones Generales 2026, conlleva a la imposición de una multa electoral, conforme comparte América TV, y son:
La prohibición para realizar procesos judiciales o administrativos.
No se podrá realizar actos notariales.
Estará impedido de inscribirse en cualquier programa social.
No podrá obtener una licencia de conducir.
Estará impedido de salir del país.
No podrá realizar ningún acto respecto a su estado civil (matrimonio, divorcio, etc.)
No podrá ser nombrado funcionario público.
CONSULTA AQUÍ SI ERES MIEMBRO DE MESA
De acuerdo con el cronograma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), este jueves 29 de enero a las 10:45 am se ha realizado el sorteo de miembros de mesa y se ha seleccionado a 834.660 ciudadanos que cumplirán con su deber cívico desde los locales de votación. En este LINK de la ONPE podrás consultar si eres miembro de mesa. Solo ingresa tu DNI y revisa si has sido asignado en algún puesto de tu local de votación.