Según el ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la visa Schengen permite a los extranjeros viajar a 29 países europeos sin controles fronterizos por un período máximo de 90 días dentro de un lapso de 180, con fines de turismo, negocios, visitas familiares, tratamientos médicos, estudios, pasantías no remuneradas o labores de voluntariado. Sin embargo, aquellas personas que estén planeando viajar a Europa tendrán que cumplir con una nueva medida de control fronterizo, por lo que se ha establecido una serie de requisitos. Esto permitirá enfrentar la delincuencia transnacional y el terrorismo, además de fortalecer la eficiencia en la gestión y control de las fronteras. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ MEDIDAS ADOPTÓ LA UNIÓN EUROPEA PARA EL INGRESO DE PERSONAS?

Desde el pasado 12 de octubre, la Unión Europea solicita a las personas extracomunitarias que se registren en el Sistema de Entradas y Salidas (EES), lo cual permitirá reemplazar al sellado manual del pasaporte por uno digital, abarcando los 29 países del territorio Schengen. De esta manera, las maquinas registrarán las huellas dactilares, el reconocimiento facial y el escaneo del pasaporte, junto con la fecha y el lugar de ingreso. Así, las autoridades europeas buscan controlar con mayor precisión el tiempo de estancia de los viajeros y detectar posibles casos de permanencia irregular que superen el límite de 90 días dentro de un período de 180 días.

#travel #EU #BritishTravellers ♬ original sound - Independent @independent When the EU entry-exit system takes effect on 12 October, passengers on Eurostar will be asked if they have pre-booked accommodation, a return ticket, enough money for their stay – and medical insurance. The requirement for proof of insurance goes beyond the standard demands for travellers entering the Schengen area. It is likely to alarm passengers who have chosen not to take out medical insurance, relying instead on the reciprocal health cover provided by the UK Global Health Insurance Card (Ghic). #entryexitsystem

Esta nueva medida aplica también para los peruanos, quienes probablemente tengan planeado realizar algún tipo de viaje, ya sea de turismo, negocio o salud durante las próximas semanas a Europa. Por lo tanto, estos datos se conservarán de forma digital durante un periodo establecido y estarán disponibles para las autoridades migratorias de los distintos Estados miembros. Cabe mencionar que, en el 2026, los ciudadanos de países exentos de visa Schengen deberán gestionar una autorización de viaje ETIAS, creado por la Unión Europea, la cual se tramitará previamente a través de internet. A continuación, estos son los datos que se requerirán para el EES:

Fecha y hora de entrada y de salida

Lugar de entrada y de salida

Apellido(s) y nombre(s) del nacional

Número de pasaporte del nacional

Fotografía del nacional

Impresión dactilar del nacional

También registrará una posible denegación de entrada para una estancia de corta duración.

¿QUÉ PAÍSES DE EUROPA CONFORMAN EL TERRITORIO SCHENGEN?

Alemania

Austria

Bélgica

Bulgaria

Croacia

República Checa

Dinamarca

Eslovenia

Eslovaquia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Islandia

Italia

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Noruega

Países Bajos

Polonia

Portugal

Rumanía

Suecia

Suiza