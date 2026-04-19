Por Redacción EC

Es bien sabido que, la Oficina de Normalización Previsional es fundamental en el sistema de pensiones del Perú, ya que administra el régimen público que garantiza ingresos a los trabajadores al momento de su jubilación. De hecho, permite a miles de ciudadanos acceder a una pensión tras cumplir con los años de aportes requeridos, brindando así un respaldo económico en la vejez, invalidez o para los familiares en caso de fallecimiento del asegurado. Sin embargo, en los últimos días, la ONP se ha convertido en un tema de debate no solo en redes sociales, sino también en el Congreso de la República, luego de que la parlamentaria María del Carmen Alva presentara un proyecto de ley que propone modificar su denominación debido a importantes factores. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.