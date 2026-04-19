Es bien sabido que, la Oficina de Normalización Previsional es fundamental en el sistema de pensiones del Perú, ya que administra el régimen público que garantiza ingresos a los trabajadores al momento de su jubilación. De hecho, permite a miles de ciudadanos acceder a una pensión tras cumplir con los años de aportes requeridos, brindando así un respaldo económico en la vejez, invalidez o para los familiares en caso de fallecimiento del asegurado. Sin embargo, en los últimos días, la ONP se ha convertido en un tema de debate no solo en redes sociales, sino también en el Congreso de la República, luego de que la parlamentaria María del Carmen Alva presentara un proyecto de ley que propone modificar su denominación debido a importantes factores. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE UN POSIBLE CAMBIO EN EL NOMBRE DE LA ONP?

La congresista de Acción Popular, María del Carmen Alva presentó un proyecto de ley que busca sustituir la denominación de la oficina de Normalización Previsional (ONP) por Oficina Nacional de Pensiones (ONP). De acuerdo con la parlamentaria, el actual nombre institucional genera confusión entre los afiliados, por lo que con el objetivo de brindar más claridad, plantea modificarlo conforme establece el artículo 7 del Decreto Ley n.° 25967. Además, indica que el cambio, que mantendría las siglas, se aplicaría de forma progresiva, es decir, sin generar costos adicionales al Tesoro Público, utilizando los recursos existentes hasta agotar los que aún lleven la denominación anterior. En ese sentido, Alva señala que, aunque los ciudadanos identifican con claridad las siglas de la ONP, no ocurre lo mismo con su denominación completa, conforme comparte Infobae.

¿Qué se sabe del posible cambio de nombre de la ONP? Foto: LP Derecho

“La propuesta normativa tiene como finalidad adecuar la denominación institucional de la entidad administradora del SNP para reflejar con mayor precisión su función y competencias ante la ciudadanía en general, así como ante sus asegurados en particular. Asimismo, busca actualizar la identidad institucional conforme a su rol vigente en el marco de la reforma previsional, mejorar la comprensión ciudadana del sistema previsional público y contribuir al proceso de modernización administrativa del Estado peruano. Esta problemática se evidencia de manera tangible en los canales de atención al público de la entidad, donde los administrados indican de manera recurrente que desconocen el significado de la denominación ‘Oficina de Normalización Previsional’”, indica el texto.

¿CÓMO ACCEDER A UNA JUBILACIÓN ANTICIPADA EN EL PERÚ?

Para acceder a una jubilación anticipada, ahora el proceso resulta más sencillo gracias a un moderno sistema que permite agilizar el trámite en beneficio de los peruanos. Por ello, de acuerdo con la plataforma Infobae, aquellos asegurados del Sistema Nacional de Pensiones ​(D.L. n° 19990) que deseen recibir este tipo de pensión deberán tener como mínimo 55 años de edad, tanto para hombre como mujeres, 25 años de aportes (300 Unidades de Aporte - UdA) y haber cesado en la actividad laboral dependiente o independiente. Además, el monto del pago se reduce en 4 % por cada año de adelanto respecto a los 65 años que establece la ley, y dicha reducción no es reintegrable cuando el afiliado alcance esa edad.

En el caso de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (AFP), existen tres modalidades, es decir, la jubilación anticipada ordinaria, que establece una edad mínima de 50 años (mujeres y hombres), haber aportado al menos 72 meses en los últimos 120 meses y contar con un fondo que permita una pensión de casi el 40 % del promedio salarial de los últimos 10 años. La otra opción es por desempleo (REJA), que tiene como condición que la persona acredite los 12 meses seguidos de desempleo y un fondo para una pensión equivalente, como mínimo, al 40 % del promedio salarial de los últimos 120 meses. Por último, la jubilación anticipada por actividades de alto riesgo que permite retirarse desde los 45 años en minería subterránea con 20 años de aportes, y desde los 50 años en minería a tajo abierto, metalurgia y construcción civil.