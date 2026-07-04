A nivel nacional, el trabajo en entidades del Estado contempla, además de la remuneración mensual, el pago de diversos beneficios y conceptos económicos establecidos por la normativa vigente. Es así como el aguinaldo reviste hoy de suma importancia tanto para millones de trabajadores del sector público como pensionistas, cuyo cronograma de pagos contempla el cobro de un monto excepcional por Fiestas Patrias 2026. Por ello, en esta oportunidad, miles de adultos mayores afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) serán los primeros en recibir, a través del Banco de la Nación, el pago de su pensión junto con el beneficio económico correspondiente al mes de julio. Esto permitirá que, esta parte de la población nacional pueda cubrir sus principales necesidades básicas como, por ejemplo, alimentos, medicinas o el pago del arriendo de la vivienda. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO ACCEDER A LA DOBLE PENSIÓN DE LA ONP POR FIESTAS PATRIAS 2026?

La Oficina de Normalización Previsional informó que el aguinaldo por Fiestas Patrias solo beneficia a los afiliados del régimen general con 20 años o más de aportes. Es decir, a los pensionistas de jubilación, viudez, orfandad y ascendencia del régimen 19990, quienes podrán acercarse al Banco de la Nación a partir de este 7 de julio, según la letra inicial del apellido paterno de cada pensionado. Es importante mencionar que el beneficio económico equivale a una pensión mensual y se paga dos veces al año (julio y diciembre), conforme comparte Expreso. A continuación, te presentamos las fechas establecidas para que los adultos mayores se puedan acercar a cobrar:

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras A-C | martes 7 de julio

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras D-L | miércoles 8 de julio

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras M-Q | jueves 9 de julio

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras R-Z | viernes 10 de julio

Pago a domicilio | del lunes 13 y el sábado 25 de julio.

¿CUÁNTO RECIBIRÁN LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO DE AGUINALDO EN JULIO 2026?

En el marco de las celebraciones por las Fiestas Patrias 2026, el Gobierno peruano estableció que los funcionarios y servidores del sector público activos reciban un aguinaldo de S/ 300, mientras que los internos de Medicina Humana y Odontología un monto de S/ 100, en la que se verá reflejada en la planilla de julio. En el caso de los empleados con jornadas parciales, el aguinaldo se entregará de manera proporcional al tiempo efectivamente laborado. Entre los requisitos establecidos figura que los trabajadores deben encontrarse laborando al 30 de junio o estar de vacaciones, con licencia con goce de haber o percibiendo subsidios conforme a lo dispuesto en la Ley n.° 26790, según comparte el MEF. A continuación, te presentamos los trabajadores que reciben este beneficio económico: