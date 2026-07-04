Por Redacción EC

A nivel nacional, el trabajo en entidades del Estado contempla, además de la remuneración mensual, el pago de diversos beneficios y conceptos económicos establecidos por la normativa vigente. Es así como el aguinaldo reviste hoy de suma importancia tanto para millones de trabajadores del sector público como pensionistas, cuyo cronograma de pagos contempla el cobro de un monto excepcional por Fiestas Patrias 2026. Por ello, en esta oportunidad, miles de adultos mayores afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) serán los primeros en recibir, a través del Banco de la Nación, el pago de su pensión junto con el beneficio económico correspondiente al mes de julio. Esto permitirá que, esta parte de la población nacional pueda cubrir sus principales necesidades básicas como, por ejemplo, alimentos, medicinas o el pago del arriendo de la vivienda. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.