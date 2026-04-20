A pocos días de que finalice abril 2026, más de 700 mil jubilados que forman parte de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) vienen recibiendo el pago de sus pensiones a través del Banco de la Nación. Es así que, ante la inquietud de este grupo de jubilados por conocer el orden de depósitos, la entidad financiera dio a conocer el cronograma de pagos, en el que los pensionistas de la Ley 19990 son los primeros en cobrar sus aportes, según la letra inicial de su apellido paterno. Inclusive, este iniciará una secuencia de depósitos a cesantes, entre los que figuran adultos mayores, personas con discapacidad, así como viudas o herederos legales de los asegurados. Sin embargo, en cuanto al servicio gratuito de pago de pensiones a domicilio, el proceso ya inició y se extenderá hasta el 24 de abril, beneficiando a miles de adultos mayores. Esto permitirá que este grupo de la población pueda cobrar su dinero desde la comodidad de su casa sin tener que realizar largas colas en las entidades financieras. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ JUBILADOS DE LA ONP RECIBEN SUS PENSIONES ESTE 24 DE ABRIL?

En la actualidad, son 708 305 adultos mayores de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), afiliados al Decreto Ley 19990, que serán los primeros en cobrar el pago de su pensión correspondiente a abril 2026. Por ello, este grupo deberá acercarse al Banco de la Nación o esperar el abono en su cuenta de ahorros. Inclusive, podrán desembolsar su dinero en las agencias del BBVA, Banco GNB, BanBif e Interbank, según la letra inicial del apellido paterno de cada pensionado. A continuación, te presentamos las fechas establecidas para que los pensionistas se puedan acercar a cobrar:

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras A-C | jueves 9 de abril

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras D-L | viernes 10 de abril

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras M-Q | lunes 13 de abril

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras R-Z | martes 14 de abril

Pago a domicilio | del miércoles 15 al viernes 24 de abril

¿QUÉ SE SABE SOBRE UN POSIBLE CAMBIO EN EL NOMBRE DE LA ONP?

La congresista de Acción Popular, María del Carmen Alva presentó un proyecto de ley que busca sustituir la denominación de la oficina de Normalización Previsional (ONP) por Oficina Nacional de Pensiones (ONP). De acuerdo con la parlamentaria, el actual nombre institucional genera confusión entre los afiliados, por lo que con el objetivo de brindar más claridad, plantea modificarlo conforme establece el artículo 7 del Decreto Ley n.° 25967. Además, indica que el cambio, que mantendría las siglas, se aplicaría de forma progresiva, es decir, sin generar costos adicionales al Tesoro Público, utilizando los recursos existentes hasta agotar los que aún lleven la denominación anterior. En ese sentido, Alva señala que, aunque los ciudadanos identifican con claridad las siglas de la ONP, no ocurre lo mismo con su denominación completa, conforme comparte Infobae.

“La propuesta normativa tiene como finalidad adecuar la denominación institucional de la entidad administradora del SNP para reflejar con mayor precisión su función y competencias ante la ciudadanía en general, así como ante sus asegurados en particular. Asimismo, busca actualizar la identidad institucional conforme a su rol vigente en el marco de la reforma previsional, mejorar la comprensión ciudadana del sistema previsional público y contribuir al proceso de modernización administrativa del Estado peruano. Esta problemática se evidencia de manera tangible en los canales de atención al público de la entidad, donde los administrados indican de manera recurrente que desconocen el significado de la denominación ‘Oficina de Normalización Previsional’”, indica el texto.