Por Redacción EC

En el Perú, las formas de pago de remuneraciones vienen adaptándose a los avances tecnológicos, permitiendo que empleados del sector público y privado reciban sus ingresos a través de medios digitales. Con la aprobación de la normativa correspondiente, se estableció que las billeteras electrónicas pueden utilizarse como un canal válido para el abono de salarios. Dentro de estas opciones figura la aplicación Yape, desarrollada por el Banco de Crédito del Perú (BCP), la cual ahora puede emplearse como una vía autorizada para transferir sueldos a los trabajadores que decidan utilizar este sistema. La medida busca ampliar las alternativas disponibles para la gestión de pagos laborales y facilitar operaciones financieras desde dispositivos móviles. No obstante, la implementación de esta modalidad dependerá de cada empleador, ya que será la empresa la responsable de habilitar el mecanismo dentro de su esquema de pagos, siempre que el colaborador manifieste su decisión de recibir su remuneración mediante esta plataforma digital.