En el Perú, las formas de pago de remuneraciones vienen adaptándose a los avances tecnológicos, permitiendo que empleados del sector público y privado reciban sus ingresos a través de medios digitales. Con la aprobación de la normativa correspondiente, se estableció que las billeteras electrónicas pueden utilizarse como un canal válido para el abono de salarios. Dentro de estas opciones figura la aplicación Yape, desarrollada por el Banco de Crédito del Perú (BCP), la cual ahora puede emplearse como una vía autorizada para transferir sueldos a los trabajadores que decidan utilizar este sistema. La medida busca ampliar las alternativas disponibles para la gestión de pagos laborales y facilitar operaciones financieras desde dispositivos móviles. No obstante, la implementación de esta modalidad dependerá de cada empleador, ya que será la empresa la responsable de habilitar el mecanismo dentro de su esquema de pagos, siempre que el colaborador manifieste su decisión de recibir su remuneración mediante esta plataforma digital.

¿Quieres cobrar tu sueldo por Yape? Descubre cómo activarlo fácilmente

Una reciente iniciativa legislativa impulsada en el Congreso de la República del Perú, específicamente desde la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso del Perú, generó amplio interés tanto en la opinión pública como en distintos sectores económicos. La propuesta busca ampliar las alternativas disponibles para el pago de remuneraciones mediante herramientas digitales utilizadas por miles de ciudadanos en el país.

La medida se sustenta en el Proyecto de Ley 4975-2022-CR, el cual fue aprobado sin necesidad de una segunda votación y dio origen a la Ley N.º 32413, que entró en vigencia en julio de 2025. Esta normativa tiene como finalidad fortalecer la inclusión financiera y promover el acceso a servicios digitales dentro del sistema laboral peruano.

Gracias a este marco legal, los trabajadores pueden elegir recibir sus remuneraciones a través de billeteras electrónicas como Yape, siempre que exista un consentimiento previo entre el empleado y la empresa encargada de efectuar el pago. Con ello, se busca modernizar los mecanismos de abono de sueldos y facilitar el acceso a herramientas financieras digitales.

En ese marco, el Banco de Crédito del Perú (BCP) ya ha implementado nuevas funcionalidades que permiten abonar salarios mediante su reconocida billetera digital. Además, a través del nuevo Telecrédito, las empresas pueden habilitar esta modalidad una vez que los trabajadores lo soliciten, ya sea antes o después de la firma de su contrato.

Según lo estipulado en el artículo 3 de la Ley N° 32413, la “billetera digital se reconoce como un medio de pago válido para que los empleadores efectúen el depósito de remuneraciones y otras obligaciones laborales, tanto en el sector público como en el privado”. Por su parte, el artículo 4 precisa que su uso aplica únicamente cuando exista un acuerdo mutuo entre trabajador y empleador, permitiendo que el empleado reciba sus haberes y beneficios a través de esta plataforma siempre que considere esta opción más conveniente.

Qué más debes saber sobre esta alternativa

Según información difundida por el Congreso, el uso de billeteras digitales como Yape y Plin ha experimentado un crecimiento exponencial hacia 2025, alcanzando actualmente a más del 58 % de la población usuaria en el país.

Desde la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso del Perú, bajo la presidencia de Ilich López Ureña, se señala que esta iniciativa busca generar un registro formal de los trabajadores informales ante las instituciones financieras, fomentando así la transparencia de ingresos derivados de salarios y beneficios sociales.

Es importante destacar que, una vez aprobado el reglamento por parte del Ejecutivo, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) queda como la única institución facultada para establecer los límites operativos aplicables a Yape, Plin u otras billeteras digitales empleadas para transacciones con dinero electrónico.