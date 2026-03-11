El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) continúa con su despliegue nacional para facilitar la obtención del DNI electrónico (DNIe) de manera gratuita durante este 2026, una estrategia que, a través de jornadas itinerantes y en colaboración con diversos gobiernos locales, busca cerrar las brechas de indocumentación y asegurar que los ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad cuenten con un documento moderno y seguro. Mediante estas intervenciones, los beneficiarios pueden gestionar desde su primera inscripción hasta la renovación o duplicado sin costo alguno, permitiendo que miles de familias ahorren en tasas administrativas mientras migran hacia la identidad digital en sedes municipales y centros cívicos. Descubre dónde y bajo qué condiciones puedes acudir a los puntos de atención autorizados para obtener tu documento electrónico en las jornadas que restan de este mes.

¿QUÉ LOCALIDADES CONTARÁN CON PUNTOS DE ATENCIÓN GRATUITOS A PARTIR DE HOY?

Huanchaco (La Libertad): las actividades se llevarán acabo hoy miércoles 11 y seguirán el jueves 12 de marzo en el Auditorio Municipal (“Casita de Madera”). La campaña está abierta para menores de 17 años y adultos mayores de 60. En el caso de personas entre 18 y 59 años, es obligatorio presentar la constancia SISFOH. Se permiten trámites de inscripción, renovación, duplicado y el cambio masivo al formato electrónico.

Tambo de Mora (Ica): únicamente durante este miércoles 11 de marzo, la municipalidad distrital atenderá de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. El beneficio alcanza a menores y mayores de 60 años sin requerir clasificación socioeconómica. Además de los trámites de emisión, se priorizará el recojo de documentos que fueron gestionados en visitas previas de la entidad.

Chincheros (Ayacucho): la jornada se ha programado para el sábado 14 de marzo en el auditorio de la municipalidad provincial. Podrán asistir menores, adultos mayores y ciudadanos de 18 a 59 años con ficha SISFOH. Se ofrecen servicios de inscripción, rectificación de datos y duplicado, incluyendo la toma de fotografía sin costo. Cabe precisar que en esta sede no se realizarán cambios de domicilio.

Samegua (Moquegua): la atención se llevará a cabo los días lunes 16 y martes 17 de marzo en el hall del palacio municipal. El público objetivo comprende menores de 17 años, mayores de 60 y adultos con SISFOH. Los servicios disponibles incluyen la actualización de datos personales, renovación del documento por caducidad y la emisión de duplicados para quienes lo hayan extraviado, según informa La República.

Foto referencial.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.

Reniec solo emitirá el DNI electrónico 3.0.

¿QUÉ ES LO QUE DEBES SABER SOBRE RENIEC?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conocido como Reniec, es una entidad del gobierno peruano encargada de llevar un registro de la identificación y estado civil de los ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en el país. Su objetivo principal es garantizar la identificación de los ciudadanos peruanos y la autenticidad de los documentos que acrediten su identidad.

Entre los servicios que ofrece el Reniec se encuentran la emisión de DNI (Documento Nacional de Identidad), que es el documento de identificación oficial en el Perú; la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción; y la realización de trámites relacionados con el cambio de nombre, género u otros datos de identificación.

Además, el Reniec también tiene un papel importante en la organización de elecciones y procesos de votación en el país, ya que es el encargado de verificar la identidad de los votantes y mantener el registro de los votantes habilitados para sufragar.