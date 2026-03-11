Resumen

¿Quieres tu DNI electrónico sin pagar? Conoce las sedes disponibles en marzo | Foto: Andina
Por José Templo

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) continúa con su despliegue nacional para facilitar la obtención del DNI electrónico (DNIe) de manera gratuita durante este 2026, una estrategia que, a través de jornadas itinerantes y en colaboración con diversos gobiernos locales, busca cerrar las brechas de indocumentación y asegurar que los ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad cuenten con un documento moderno y seguro. Mediante estas intervenciones, los beneficiarios pueden gestionar desde su primera inscripción hasta la renovación o duplicado sin costo alguno, permitiendo que miles de familias ahorren en tasas administrativas mientras migran hacia la identidad digital en sedes municipales y centros cívicos. Descubre dónde y bajo qué condiciones puedes acudir a los puntos de atención autorizados para obtener tu documento electrónico en las jornadas que restan de este mes.

