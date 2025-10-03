Los movimientos emprendidos hacia el extranjero por parte de cada ciudadano peruano, hoy deben quedar siempre certificados y constatados en el pasaporte electrónico ordinario que emite la Superintendencia Nacional de Migraciones desde junio de 2016. Al respecto, la publicación de nueva normativa viene llamando la atención ya que mediante ella, quedan modificados algunos artículos del Decreto Legislativo 1350 a fin de terminar actualizando denominaciones otorgadas a los diversos tipos de dicho documento de viaje.

QUÉ REPRESENTA LA PUBLICACIÓN DE LEY QUE ACTUALIZA DENOMINACIONES ENTORNO AL PASAPORTE PERUANO

El 30 de setiembre de 2025, finalmente se hizo pública a través del diario oficial El Peruano, la ley que modifica el Decreto Legislativo 1350 para autorizar la expedición del pasaporte electrónico y sus diversos tipos incluso a nivel internacional.

De acuerdo a la información compartida por parte del Congreso de la República, hoy dicho documento de viaje contará con variación de categorías que permitirán aclarar los alcances operativos de cada una de las siguientes precisadas mediante el artículo 20 cambiado:

Pasaporte ordinario .

. Pasaporte oficial .

. Pasaporte diplomático .

. Pasaporte de emergencia.

Asimismo cabe resaltar, que la Ley Nº 32457 a la cual nos referimos, determina que el denominado pasaporte oficial pase a sustituir al especial, y de esa forma ser utilizado por autoridades y delegados que asuman encargos oficiales fuera de las fronteras, mientras el otorgamiento del documento requerido ante casos de emergencia, solo podrá efectivizarse si vives en el extranjero.

“Las Oficinas Consulares del Perú en el exterior expiden un pasaporte de emergencia a un nacional peruano cuando no sea posible emitir un pasaporte ordinario y se requiera la continuación de su viaje para luego retornar al territorio peruano o al país de su residencia”, figura detallado mediante el artículo 21 del Decreto Legislativo 1350 donde además figura determinado entorno a los menores de edad, que dicho permiso continuará concediéndose con la finalidad de “permitir la continuación del viaje para luego retornar al territorio nacional o al país de residencia, sin que ello sustituya la inscripción del nacimiento en el RENIEC ni genere efectos registrales”.

MIGRACIONES TE BRINDA CITAS Y ATENCIÓN INMEDIATA PARA OBTENER EL PASAPORTE ELECTRÓNICO EN TAN SOLO 24 HORAS

De manera periódica, el gobierno peruano mediante la Superintendencia Nacional de Migraciones, comparte información relevante acerca del trámite referente a la obtención de pasaporte electrónico que hoy se emite de manera más ágil gracias al incremento del stock de libretas, ampliación de locales y horarios extendidos.

En ese sentido, resulta importante destacar que si necesitas gestionarlo para un viaje próximo, solicitud de visa, beca al extranjero u otra razón, actualmente dicha entidad te brinda la posibilidad de acceder a la reservación virtual o presencial de mayor cantidad de citas, y de esa forma evitar las extensas colas muchas veces reportadas por medios televisivos.

Con respecto al incremento del stock de libretas, ampliación de locales y horarios extendidos para la atención física, Migraciones remarca que como mejoras implementadas, la renovación de todos los equipos y sistemas de emisión de pasaporte que se encontraban desfasados hacia el mes de mayo 2025, también viene permitiendo que el usuario obtenga el documento de viaje sin necesidad de esperar varios días o semanas.

A propósito de citas disponibles, la entidad de Gobierno reporta que desde dicho mes, 100 mil mensuales han sido puestas a disposición de la ciudadanía, y hasta que culmine el 2025, se proyectan superar los niveles de entrega con respecto al año anterior donde sobrepasaron los 820 mil.

ESTOS SON LOS NUEVOS HORARIOS QUE HABILITA MIGRACIONES PARA QUE TRAMITES EL PASAPORTE ELECTRÓNICO

A nivel nacional, hoy los peruanos tienen la chance de tramitar la obtención del pasaporte electrónico que emite Migraciones desde hace 9 años, y presencialmente llevar a cabo gestión por la cual ahora figuran nuevos horarios de atención habilitados.

En ese sentido, la información brindada por dicha entidad de Gobierno, y entorno a la aplicación de citas también, reviste de suma importancia para quienes necesiten renovar tan importante documento de viaje debiendo considerar además la ejecución de pago previo actualizado.

Con respecto a ello, te compartimos a continuación el listado de nuevos horarios y sedes que hacia setiembre 2025 habilita Migraciones para la obtención de pasaporte electrónico en Lima Metropolitana y Callao:

Agencia de Atención al Ciudadano Surco

- Jockey Plaza

De lunes a sábado de 8.30 a.m. a 8.30 p.m. / Domingos de 8.30 a.m. a 1 p.m.

Centro MAC Lima Norte

- Mallplaza Comas

De lunes a viernes de 8.30 a.m. a 5 p.m. / Sábados de 8.30 a. m. a 1 p.m.

Migracentro Primavera

- Real Plaza Primavera

De lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. / Sábados de 8 a.m. a 1 p.m.

Centro MAC Lima Este

- Mall Aventura Santa Anita

De lunes a viernes de 8.30 a.m. a 5 p.m. / Sábados de 8:30 a.m. a 1 p.m.

Centro MAC Lima Sur

- Open Plaza Atocongo

De lunes a viernes de 8.30 a.m. a 5 p.m. / Sábados de 8.30 a.m. a 1 p.m.

Nuevos horarios habilita Migraciones para la obtención de pasaporte electrónico en sedes de Lima y Callao. (Fuente: El Peruano)

Centro MAC Ventanilla

- Ex Zona Comercial Ventanilla

De lunes a viernes de 8.30 a.m. a 5 p.m. / Sábados de 8.30 a.m. a 1 p.m.

Centro MAC Callao

- Mallplaza Bellavista

De lunes a viernes de 8.30 a.m. a 5 p.m.

Sábados de 8.30 a.m. a 1 p.m.

Migracentro Purucuchuco

- Real Plaza Puruchuco

De lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. / Sábados de 8 a.m. a 1 p.m.

Migracentro Vila María

- Real Plaza Villa María

De lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. / Sábados de 8 a.m. a 1 p.m.

Cabe resaltar según lo precisa la Superintendencia Nacional de Migraciones, que para este mes de setiembre 2025, figuran habilitadas un total de 100 mil citas solamente reservadas desde página web oficial o presencialmente luego de haber realizado reembolso como requisito obligatorio.