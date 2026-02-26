A medida que se aproxima la jornada electoral del 12 de abril por motivo de las Elecciones Generales, muchos peruanos con DNI vencido se preguntan si podrán votar. Aunque en procesos anteriores hubo flexibilidad, las directrices actuales de las autoridades son estrictas y podrían dejar a miles de ciudadanos fuera de las urnas.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha sido enfática en señalar que la vigencia del documento es un requisito innegociable para este proceso democrático. Estar informado es la única forma de evitar multas y asegurar tu voto en esta jornada decisiva.

¿TIENES PERMITIDO SUFRAGAR SI TU DOCUMENTO DE IDENTIDAD YA CADUCÓ?

De acuerdo con el marco legal que rige estas elecciones, el derecho al voto queda suspendido para quienes porten un DNI vencido, ya sea el clásico formato azul o la versión electrónica. Los encargados de las mesas tienen prohibido aceptar el sufragio de personas cuyo documento haya superado su fecha de validez, incluso si el ciudadano aparece correctamente registrado en el listado de votantes.

No se contemplan excepciones durante la jornada electoral, por lo que portar una identificación vigente es un requisito obligatorio para ingresar a la cámara secreta.

¿CUÁL ES EL ARGUMENTO DE LA ONPE SOBRE LA VIGENCIA DEL DNI?

La autoridad electoral sostiene que un documento actualizado es la única garantía de una identificación legítima y transparente durante los comicios.

La institución recalca que cada elector es responsable exclusivo de renovar su identidad a tiempo, aclarando que no se otorgarán facilidades especiales el día de la elección para quienes descuidaron la vigencia de su carné, según informa el diario La República.

¿QUÉ SUCEDE SI ACTUALIZO MI DNI CUANDO EL PADRÓN YA ESTÁ CERRADO?

Es perfectamente posible participar en las elecciones si renuevas el documento después de que se cerrara la lista oficial de votantes, siempre que el carné esté vigente el 12 de abril de 2026.

El cierre del padrón solo sirve para determinar quiénes votan y en qué lugar, pero no impide que los ciudadanos actualicen su DNI. Por ello, si gestionas el trámite antes de la fecha de los comicios y recibes tu nuevo documento, podrás acudir a las urnas y ejercer tu derecho sin ningún inconveniente administrativo.

¿CUÁNTOS PERUANOS SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN RIESGO DE NO VOTAR?

Las cifras oficiales del Reniec indican que más de dos millones de personas inscritas para votar tienen el DNI vencido. Esta cifra incluye mayoritariamente a ciudadanos que residen dentro del territorio nacional, aunque también existe un grupo numeroso de peruanos en el extranjero que se encuentran en esta misma situación de irregularidad administrativa frente a las urnas.

¿CUÁLES SON LAS MULTAS POR NO VOTAR O NO CUMPLIR COMO MIEMBRO DE MESA?

El incumplimiento de las obligaciones electorales genera sanciones económicas. En el caso de los miembros de mesa que no se presenten sin justificación válida, la multa asciende a 275 soles. No obstante, existe la posibilidad de presentar una excusa formal ante las autoridades electorales.

Para quienes no acudan a votar, el monto varía según la clasificación socioeconómica del distrito donde residan. Las sanciones oscilan entre 27.50 y 110 soles. Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones dispone de un sistema de consulta en línea para verificar si un ciudadano registra alguna multa pendiente.

