El segundo pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) está próximo a realizarse y mantiene en expectativa a miles de trabajadores formales en todo el país. Este depósito representa un respaldo económico clave, especialmente en un contexto en el que muchos buscan aprovechar la libre disponibilidad del dinero para cubrir gastos o invertirlo de forma inteligente. Conoce aquí todo lo que debes saber sobre este beneficio.

¿CUÁNDO LLEGA EL SEGUNDO DEPÓSITO DE LA CTS 2025?

El segundo abono de la CTS debe realizarse como máximo hasta el 15 de noviembre de 2025, según la legislación vigente. Sin embargo, dado que esa fecha caerá sábado, las empresas deberán efectuar el depósito hasta el viernes 14 de noviembre. Este pago corresponde al periodo trabajado entre mayo y octubre, por lo que el monto varía según los meses efectivamente laborados, según explica el diario La República.

Foto: Andina

¿QUIÉNES RECIBEN EL PAGO DE LA CTS Y QUIÉNES NO?

La CTS es un beneficio dirigido a los trabajadores formales del sector privado que laboran bajo un contrato regulado por el régimen general. Para acceder a este derecho, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Haber trabajado al menos cuatro horas diarias.

Haber prestado servicios durante al menos un mes durante el semestre correspondiente.

No obstante, algunos grupos no acceden al pago:

Trabajadores públicos, salvo aquellos bajo el régimen CAS, que cuentan con una ley aprobada para recibir CTS, pero aún sin reglamentación vigente.

Empleados de micro y pequeñas empresas (MYPE), quienes solo reciben una fracción o media CTS, según el tipo de contrato.

Trabajadores a tiempo parcial o “part time”, que no cumplen las condiciones para acceder al beneficio.

¿CÓMO SE CALCULA EL MONTO DE LA CTS?

Calcular la CTS es más sencillo de lo que parece, ya que se basa en dos factores principales: tu remuneración mensual y el tiempo que has laborado en la empresa durante el semestre correspondiente. La fórmula general para determinar este beneficio es multiplicar tu sueldo mensual completo por el número de meses trabajados en el semestre y luego dividir ese resultado entre doce.

Para ilustrar este cálculo, consideremos un par de ejemplos prácticos. Si un trabajador, como Juan, percibe un salario mensual de S/2,000 y ha completado seis meses de servicio en el semestre, su CTS ascendería a S/1,000. Por otro lado, si una trabajadora como Carla, con un sueldo mensual de S/1,500, ha laborado solo tres meses en el semestre actual, su CTS se calcularía en S/375. Este monto será depositado en sus respectivas cuentas en los plazos establecidos por ley, según explica la plataforma web de BCP.

(Fuente: El Peruano)

¿QUÉ SE RECOMIENDA HACER CON EL DINERO DE LA CTS?

El economista Fernando Lossio Vargas sugiere mantener el propósito original del beneficio: usarlo como fondo de emergencia ante un posible desempleo. Sin embargo, si se decide retirarlo, recomienda destinarlo a inversiones o gastos productivos, como emprender un negocio o adquirir herramientas que generen ingresos. Así, el dinero sigue cumpliendo una función de respaldo económico a largo plazo.

¿HASTA CUÁNDO SE PODRÁ RETIRAR EL 100% DE LA CTS?

La norma que autoriza el retiro libre del 100% de la CTS se mantiene vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Esto significa que cualquier trabajador del régimen privado puede retirar parcial o totalmente su fondo, sin necesidad de haber cesado en su trabajo ni cumplir condiciones especiales. Antes de esta disposición, el retiro total solo se permitía por enfermedad terminal, jubilación o cese laboral, lo que marca un cambio importante en la flexibilidad del beneficio.