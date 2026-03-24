Por Redacción EC

Si tu domicilio registrado en el DNI ya no coincide con tu residencia actual, es necesario acudir presencialmente al RENIEC para solicitar la actualización de datos. Una vez completado el trámite, se expedirá un DNI Electrónico con la información corregida y vigente. Actualmente, la institución solo lo emite en formato electrónico, y el costo de campaña para la expedición del primer DNI electrónico estará vigente hasta el 12 de abril de 2026. Asimismo, las personas con discapacidad permanente podrán realizar este procedimiento de manera gratuita y exclusivamente de forma presencial. Se recomienda verificar los horarios y sedes disponibles antes de acudir para evitar contratiempos. Se ha habilitado atención prioritaria en algunos módulos para agilizar el proceso. Este trámite garantiza que todos los ciudadanos cuenten con identificación actualizada, fundamental para ejercer derechos y realizar gestiones oficiales. Actualizar este documento también facilita la participación en procesos electorales y otras actividades administrativas que requieren identificación vigente.