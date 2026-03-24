Si tu domicilio registrado en el DNI ya no coincide con tu residencia actual, es necesario acudir presencialmente al RENIEC para solicitar la actualización de datos. Una vez completado el trámite, se expedirá un DNI Electrónico con la información corregida y vigente. Actualmente, la institución solo lo emite en formato electrónico, y el costo de campaña para la expedición del primer DNI electrónico estará vigente hasta el 12 de abril de 2026. Asimismo, las personas con discapacidad permanente podrán realizar este procedimiento de manera gratuita y exclusivamente de forma presencial. Se recomienda verificar los horarios y sedes disponibles antes de acudir para evitar contratiempos. Se ha habilitado atención prioritaria en algunos módulos para agilizar el proceso. Este trámite garantiza que todos los ciudadanos cuenten con identificación actualizada, fundamental para ejercer derechos y realizar gestiones oficiales. Actualizar este documento también facilita la participación en procesos electorales y otras actividades administrativas que requieren identificación vigente.

Cuáles son los requisitos

Recibo de servicios públicos (agua, luz, internet, etc.) o comprobante original del cobro de un tributo municipal. No debe tener más de 6 meses de antigüedad y debe estar consignada la dirección que se va a registrar.



Hazlo así en 3 pasos

1) Paga el trámite

Realiza el pago por actualización de domicilio de acuerdo a la siguiente escala:

Si tienes DNI azul: S/ 30.00 usando el código de tributo 02121.

usando el código de tributo Si tienes DNI Electrónico: S/ 34.00 usando el código de tributo 00730.

usando el código de tributo DNI de menor: S/ 16.00 usando el código de tributo 00647.

Canales de pago:

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código correspondiente al trámite. Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera (sección informativa).

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

2) Presenta tus documentos

Dirígete a un Centro de Atención del Reniec o a un Centro MAC . En el caso de menores, debe acercarse el declarante con el menor. Entrega tu recibo de servicios , más el comprobante de pago al registrador. Esta persona te emitirá el ticket para que puedas pasar a recoger el DNI Electrónico cuando esté listo.

Otra alternativa es hacerlo en línea a través de la plataforma Rectificación de domicilio, sin embargo este servicio solo está disponible para las personas con DNI Electrónico.

Para seguir este proceso, primero debes descargar en tu celular el App DNI Bio Facial, ingresar por Cambio de Domicilio e identificarte mediante la captura de imagen. Luego, podrás continuar con el trámite en línea donde llenarás la Declaración Jurada con tu nuevo domicilio. Después, escoge un Centro de Atención del Reniec cercano para la entrega de tu nuevo DNI Electrónico.

3) Recoge el DNI Electrónico

De 10 a 15 días hábiles aproximadamente puedes verificar tu trámite y una vez al 100% en la plataforma Consulta de estado de trámite , podrás pasar a recoger tu DNI Electrónico.

Si solicitaste el cambio de manera presencial:

Puedes pedir el cambio de lugar de entrega de DNI para recibirlo en otro centro de atención. Este tiene un costo adicional de S/ 5.00 y el tiempo de espera para la entrega se amplía a 15 días hábiles más.

para recibirlo en otro centro de atención. Este tiene un costo adicional de y el tiempo de espera para la entrega se amplía a 15 días hábiles más. En caso del DNI Electrónico, la entrega es personal, ya que debes ingresar la clave secreta de tu certificado y firma digital.

Si solicitaste el DNI en línea:

La entrega del DNI es personal, no hay opción de carta poder, ni cambio de lugar de entrega del DNI.

Para una atención más rápida y eficiente, te invitamos a contactarnos a través de nuestra asistente virtual por WhatsApp. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o (01) 315-4000, anexo 1900.