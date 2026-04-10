Por Redacción EC

Hace alrededor de una década, el Banco de Crédito del Perú (BCP) sumó a sus servicios una aplicación digital diseñada para agilizar el envío de dinero: Yape. Esta herramienta permite realizar transferencias de forma inmediata, incluso sin necesidad de tener el número del destinatario guardado en el celular, lo que simplifica notablemente las operaciones diarias. Con Yape, los usuarios pueden efectuar pagos rápidos, enviar dinero a familiares o cancelar compras de manera práctica y segura desde su dispositivo móvil. Además, la aplicación incorpora funciones adicionales como el pago de servicios y la recarga de tarjetas de transporte, concentrando diversas opciones en una sola plataforma. Su diseño sencillo y las notificaciones en tiempo real contribuyen a que cada transacción sea clara y confiable. Asimismo, el servicio está disponible para los clientes del BCP que opten por el uso de billeteras digitales, fortaleciendo así el crecimiento de los pagos electrónicos en el país.