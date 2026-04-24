Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), más de un millón de DNI electrónico 3.0 se han entregado a la población peruana hasta la fecha, lo cual garantiza mayor seguridad gracias a un chip con datos encriptados, huellas digitales y más. En ese sentido, en coordinaciones con diversas municipalidades del país, se desarrollará una campaña gratuita este 25 de abril para que muchos ciudadanos puedan gestionar el DNIe. En esta importante jornada también se habilitarán otros servicios esenciales, como la inscripción por primera vez, la renovación, y otras gestiones sin ningún costo. De esta manera, esto permitirá que este grupo de la población pueda identificarse y acceder a una serie trámites privados, legales, bancarios, entre otros. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿DÓNDE OBTENER EL DNI ELECTRÓNICO SIN COSTO ESTE 25 DE ABRIL?

A través de sus redes sociales, la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote informó que este sábado 25 de abril se desarrollará una nueva campaña gratuita de DNI electrónico en el Coliseo Cerrado de Casuarinas en un horario de atención de 8:30 a. m. hasta las 3:00 p. m. Sin embargo, para acceder a este importante documento es necesario que los interesados se acerquen a la Demuna (Centro Cívico) para su inscripción. En esta oportunidad, la jornada está dirigida principalmente a niños y niñas de 0 a 12 años, adolescentes de 13 a 17, personas de 18 a 59 años en situación de pobreza y ciudadanos con discapacidad. Entre los trámites que se realizarán durante la campaña figuran la renovación por caducidad del DNI, la rectificación de datos o fotografía, la emisión de DNI para recién nacidos, la inscripción por primera vez y el canje de libreta electoral por DNI.

¿QUÉ TRÁMITES SE DEBE SEGUIR EN EL PODER JUDICIAL PARA CAMBIAR DE NOMBRE?

De acuerdo con la explicación de Rocío Romero Zumaeta, jueza de la Tercera Sala Civil de la Corte de Lima, los peruanos que tienen la intención de cambiarse de nombre lo hacen generalmente porque sufrieron discriminación o bullying. De esta manera, recurren ante el Poder Judicial, que se basa en el artículo 29 del Código Civil, para que los jueces revisen sus casos y confirmen si son validos. Para iniciar con este proceso se debe presentar la partida de nacimiento, el DNI, los antecedentes penales y pruebas que acrediten el impacto del nombre, como evaluaciones psicológicas y declaraciones de ciertos testigos.

Según explica Romero, la revisión de estos documentos puede tardar entre tres y cuatro meses aproximadamente. Además, tras ser elevado a la sala superior, se delimita la cuestión controvertida y, como máximo en 10 días, se realiza la vista de la causa, con sentencia inmediata y posterior notificación a las partes. Es importante mencionar que, según la jueza, este proceso también abarca para casos de identidad de género, ya que debe primar la dignidad de la persona, protegida por la Corte Interamericana de Justicia. “Si naces con cuerpo de varón, pero te sientes mujer, afecta tu dignidad e identidad. Presentan certificados de disforia de género y cambios físicos“, explicó, conforme comparte RPP.