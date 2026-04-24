Por Redacción EC

Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), más de un millón de DNI electrónico 3.0 se han entregado a la población peruana hasta la fecha, lo cual garantiza mayor seguridad gracias a un chip con datos encriptados, huellas digitales y más. En ese sentido, en coordinaciones con diversas municipalidades del país, se desarrollará una campaña gratuita este 25 de abril para que muchos ciudadanos puedan gestionar el DNIe. En esta importante jornada también se habilitarán otros servicios esenciales, como la inscripción por primera vez, la renovación, y otras gestiones sin ningún costo. De esta manera, esto permitirá que este grupo de la población pueda identificarse y acceder a una serie trámites privados, legales, bancarios, entre otros. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.