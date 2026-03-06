Por Kenyi Peña Andrade

El rol destacado de las mujeres en la sociedad, demostrando capacidades y logros tan significativos como los de los hombres, cobra mayor visibilidad gracias a celebraciones internacionales como el Día de la Mujer, establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Desde hace casi cinco décadas, cada 8 de marzo se promueve un llamado global a la equidad, la justicia y la paz, reconociendo el esfuerzo histórico de millones de personas que, con luchas que se remontan a siglos atrás, lograron hacerse escuchar y obtener derechos fundamentales. Con motivo de esta conmemoración, presentamos un recorrido por cinco películas que permiten comprender mejor su relevancia, la historia detrás de esta fecha y otros elementos para celebrarla como se debe una jornada que es especial por mucho motivos.