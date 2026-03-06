El rol destacado de las mujeres en la sociedad, demostrando capacidades y logros tan significativos como los de los hombres, cobra mayor visibilidad gracias a celebraciones internacionales como el Día de la Mujer, establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Desde hace casi cinco décadas, cada 8 de marzo se promueve un llamado global a la equidad, la justicia y la paz, reconociendo el esfuerzo histórico de millones de personas que, con luchas que se remontan a siglos atrás, lograron hacerse escuchar y obtener derechos fundamentales. Con motivo de esta conmemoración, presentamos un recorrido por cinco películas que permiten comprender mejor su relevancia, la historia detrás de esta fecha y otros elementos para celebrarla como se debe una jornada que es especial por mucho motivos.

1- LA VERDAD DE SORAYA M. (2008)

Cinta que expone la violencia que miles de mujeres sufren en países radicales como Irán

2- NORMA RAE (1979)

Película basada en la historia real de Crystal Lee Sutton, una de las activistas sindicales durante la controversia de JP Stevens

3- SUFFRAGETTE (2015)

Sarah Gavron ofrece un film centrado en las primeras participantes de la mujer en el movimiento británico en favor del sufragio.

4- NORTH COUNTRY (2005)

Trama vinculada a los constantes abusos recibidos que obligan a una mujer trabajadora minera a entablar una demanda de acoso sexual en contra de la compañía.

5- HIDDEN FIGURES (2016)

Película dramática biográfica estadounidense que relata la historia sobre 3 científicas afroamericanas que trabajaron para la NASA a comienzos de la década de 1960.

¿Qué más debes saber sobre el Día Internacional de la Mujer?

La lucha feminista por hacer prevalecer cada derecho básico y fundamental de todo ciudadano, entre los cuales resalta el de poder participar en jornadas cívicas para emitir un voto, forma parte del origen que vincula al denominado 8M con el adorno de cinta de tonalidad asociada a la delicadeza y estética.

En plena revolución industrial, el 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras textiles que laboraban en el rubro de la confección en Nueva York, organizaron una huelga para manifestarse públicamente en contra de las míseras condiciones laborales y asimismo exigir aumento de salario.