Waiting for The Day to Come!



BTS 7 Moments

📅 Pre-order: 2025.03.19. 11AM (KST)

📅 Release: 2025.04.02. (KST)



RUN BTS POLY HIGHLIGHT PACKAGE

📅 Pre-order: 2025.04.08. 11AM (KST)

📅 Release: 2025.04.24. (KST)#BTS #방탄소년단 #BTS_7_Moments #RunBTS_POLY pic.twitter.com/fFFjm5YZ8v