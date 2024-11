No cabe duda de que uno de los alimentos fundamentales en una dieta equilibrada es el huevo, ya que contribuye a mantener el cuerpo sano y fuerte debido a su excelente aporte de proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales. No obstante, aunque es un alimento muy nutritivo, su consumo debe ser moderado para aprovechar todos sus beneficios sin caer en excesos. De esta manera, la Universidad de Harvard publicó, a través de un reciente estudio, la cantidad de huevos que debes comer diariamente con el objetivo de tener un impacto positivo en el cuerpo y evitar que se vean afectadas. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNTOS HUEVOS SE DEBERÍA CONSUMIR AL DÍA, SEGÚN HARVARD?

El Dr. Howard LeWine, de la Escuela de Medicina de Harvard, publicó un artículo en la revista Harvard Health Publishing subrayando la importancia de moderar el consumo de huevos para preservar una buena salud. A causa de su elevado contenido de colesterol (200 mg por yema), los huevos enteros fueron considerados durante mucho tiempo un alimento a consumir con precaución, recomendándose limitar su ingesta a uno o dos por semana para no superar los 300 mg de colesterol diarios recomendados.

La Universidad de Harvard publicó, a través de un reciente estudio, la cantidad de huevos que debes comer diariamente con el objetivo de tener un impacto positivo en el cuerpo.

No obstante, investigaciones recientes han indicado que el colesterol de los alimentos tiene un impacto mínimo en los niveles de colesterol LDL (colesterol malo) en la sangre. En cambio, son las grasas saturadas las principales responsables de elevar este tipo de colesterol. A pesar de que los estudios aún no ofrecen conclusiones definitivas, parece que un consumo moderado de huevos, aproximadamente uno al día, no perjudica la salud de la mayoría de las personas, según compartió Infobae.

¿QUIÉNES DEBERÍAN EVITAR COMER ARROZ, SEGÚN LA UNIVERSIDAD DE HARVARD?

En una reciente investigación de la Universidad de Harvard, realizada a 352,384 personas en Japón, China, Estados Unidos y Australia, los resultados mostraron que quienes se alimentaban con 5 raciones por semana tenían un 27% de probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2, mientras que los individuos que consumían solo una vez por semana tenían mucho menos riesgo.

La Universidad de Harvard publicó, a través de un reciente estudio, la cantidad de huevos que debes comer diariamente con el objetivo de tener un impacto positivo en el cuerpo.

“Una porción de arroz blanco tiene casi el mismo efecto que comer azúcar de mesa pura. Generan un pico alto y rápido de azúcar en la sangre”, explicaron los expertos. Por ello, se llegó a la conclusión que no se recomienda comer arroz a todas las personas que están desarrollando la enfermedad de la diabetes como también a los enfermos.

¿CUÁL ES LA MEJOR VITAMINA PARA CUIDAR EL CEREBRO?

La psiquiatra nutricional de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, Uma Naidoo, brindó declaraciones a la BBC, en las que reveló que la vitamina que no debería faltar para proteger nuestro cerebro del envejecimiento es la vitamina B.

“La vitamina B-1, llamada tiamina, ayuda con las funciones celulares básicas y al metabolismo de diferentes nutrientes para ayudarnos a obtener energía. Un bajo nivel de tiamina puede provocar una función cognitiva deficiente, así como otros problemas en el cuerpo”, sostuvo la experta al inicio.

La Universidad de Harvard publicó, a través de un reciente estudio, la cantidad de huevos que debes comer diariamente con el objetivo de tener un impacto positivo en el cuerpo.

“La vitamina B-12, o cobalamina, es esencial para la formación de glóbulos rojos y el ADN, pero también apoya al sistema nervioso, el desarrollo y la función cerebral. Hace cosas más específicas como ayudar a descomponer la homocisteína, que es una proteína dañina para el corazón y que también puede conducir a algún tipo de demencia”, añadió.

Por último, no dejó pasar una de sus vitaminas preferidas, mencionando a la vitamina B-9, el ácido fólico, ya que ayuda al buen funcionamiento de los neurotransmisores y la salud cerebral. Además, produce la formación del ADN y beneficia la desintoxicación celular. “Con el solo hecho de comer verduras de hoja verde, que suelen ser ricas en ácido fólico natural de vitamina B-9, se puede mantener un buen estado de ánimo y una buena salud emocional”, sostuvo para dicho medio.